Kitolano hetset etter Dønnum-takling

VALLE (VG) Odds midtbanespiller John Kitolano mottok flere meldinger med grovt innhold etter taklingen av Vålerengas Aron Dønnum.

STYGGE MELDINGER: John Kitolano mottok hetsende meldinger etter taklingen på Aron Dønnum. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Det er utrolig kjipt. Sånt skal ikke skje i det hele tatt – ikke med noen. Vi er alle mennesker. Jeg kan ikke fatte at noen bruker tiden sin på sånne ting. Det viser hvor lavt enkelte kan synke, sier John Kitolano da han blir spurt om hetsen av VG.

21-åringen var preget da han møtte pressen etter 1–1-kampen mot Vålerenga.

Kitolano slapp unna med gult kort etter en tøff takling på Aron Dønnum. Dommer Svein Oddvar Moen innrømmet etter kampen at han burde blitt utvist.

Da Kitolano kom inn i garderoben etter kamp oppdaget han flere hetsende meldinger på mobilen. Det forteller Kitolano og lagkompis Mushaga Bakenga til VG.

Kitolanos tidligere lagkamerat i Odd og kompis, Stefan Mladenovic, har delt et skjermbilde av en av meldingene med rasistisk innhold på sin Twitter-konto. Avsender er anonym.

– Jeg skjønner ikke hva de tenker på. Kanskje de ikke har nok kunnskap om vår kultur, sier John Kitolano til VG.

Ber folk beherske seg

Mushaga Bakenga var den første som tok lagkompisen i forsvar etter kampen.

– Jeg har sett reprisen, og taklingen er stygg. Men John er verdens snilleste, så alle som har begynt å hetse ham kan slappe av. John gjør ikke dette med vilje, sier Mushaga Bakenga til VG.

Også lagkamerat Sander Svendsen reagerer kraftig på at Kitolano har mottatt rasistiske meldinger.

– Folk må gå i seg selv. Vi kan ikke holde på sånn. Det handler om respekt, uansett hvem man er og hvordan man ser ut. Dette må vi slutte med i 2021. Folk som har behov for å melde sånne ting burde virkelig se på verdiene i livene sine, sier Svendsen til VG.

Jan Frode Nornes var ikke gjort blitt oppmerksom på meldingene da han kom ut i intervjusonen, men Odd-treneren reagerte med avsky.

– Jeg har ikke snakket med John personlig etter kampen, men det er det første jeg skal gjøre når jeg kommer tilbake i garderoben. John Kitolano har ingen intensjoner om å skade spillere. Vi får finne ut av hva dette er, men hets ønsker vi definitivt ikke, sier Nornes.

Dønnum haltet av banen etter grisetakling

– Trist

Ingen Vålerenga-spillere stilte til intervju etter kampen. Dag-Eilev Fagermo var den eneste fra hjemmelagets leir som uttalte seg. Han sa dette da han fikk spørsmål om meldingene sendt til sin tidligere elev:

– Det vet ikke jeg noe om. Jeg har ikke sett en eneste melding, men å hetse folk er trist. Det driver vi ikke med, sier Dag-Eilev Fagermo kort til VG.

Problemet med hets og rasisme fra anonyme kontoer er ikke nytt. Tidligere i vår boikottet flere engelske klubber Facebook, Twitter og Instagram med krav om at de sosiale medieplattformene måtte gjøre mer for å få en stans på problemet.

Senest mandag ble Sverige-spiss Marcus Berg utsatt for sjikane via sosiale medier da han bommet på en stor sjanse mot Spania i EM. Det svenske fotballforbundet anmeldte avsenderne for grov trakassering til politiet.

