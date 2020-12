Klar for corona-comeback: – Ikke sportslig optimalt

Sparta-trener Sjur Robert Nilsen (53) er i tvil om det er sportslig forsvarlig å la laget hans gjøre seriecomeback mot Vålerenga etter et «coronafravær» på 26 dager og med 17 spillere som har vært covid-19-smittet.

CORONASTORMENS ØYE: Sparta-trener Sjur Robert Nilsen (t.v) og toppserielagets kaptein og landslagsveteran Niklas Roest (34). Bildet er tatt i lagets garderobe i Sparta Amfi for tre år siden. Foto: Helge Mikalsen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg tror kampen vil bli spilt. Det medisinske grunnlaget må være så godt som vi kan få det, og det er det nå. Men det er ikke sportslig optimalt, fastslår den mangeårige klubbtreneren og assisterende landslagstreneren i ishockey.

Sparta Sarpsborg spilte sin siste kamp i ishockeyens toppserie Fjordkraft-ligaen torsdag 19. november. Sjur Robert Nilsens mannskap vant 6–5 over Manglerud Star på hjemmebane i Sparta Amfi. Dagen etter ble det kjent at en spiller tilknyttet laget hadde testet positivt for corona-sykdommen covid-19.

Smitten spredte seg raskt. Nær umiddelbart ble det konstatert 14 smittede: 13 spillere og en i støtteapparatet. Etter andre testrunde, ble det påvist ytterligere fire smittede spillere. Det vil si totalt 17.

Les også Ishockeyklubben Sparta med 14 smittetilfeller: – Svært alvorlig

Sparta håpet da å kunne spille kamper igjen fra søndag 6. desember.

Det gikk ikke.

Tilfriskningssituasjonen gjorde det heller ikke mulig å spille i kveld, torsdag, eller den oppsatte kampen mot Vålerenga førstkommende lørdag. Den er utsatt til 2. februar. Men Sjur Robert Nilsen mener han skal rekke å stable på bena et lag til et seriekampoppgjør mot Vålerenga tirsdag 15. desember.

– Vi håper å få fullført en treningsøkt med full intensitet for et tilstrekkelig antall spillere søndag eller mandag, som gjør oss i stand til å spille kamp tirsdag, sier Sparta-treneren.

Les også Røymarks revansj: – Deilig med ro lørdag kveld

Onsdag (9.12) ledet han en treningsøkt på isen i Sparta Amfi med fem spillere som ikke har vært covid-19-smittet, en spiller som har vært det - han gikk av etter 45 minutter - og ytterligere fem spillere som har vært smittet. De var ifølge Sjurt Robert Nilsen på isen i kun 15 til 20 minutter, og trente med lav intensitet. Det var deres første økt på isen etter friskmelding. Rehabiliteringen har foregått trinnvis og forsiktig.

– «Sport» kommer som nummer to, «helse» er nummer en. Slik må det være. I eliteidretten kan man si at «helse» normalt sett ikke er nummer en, fordi «friskmelding» etter skader kan bli trukket langt. Spillerne spiller skadet. Dette er mer guffent, fordi vi vet lite om ettervirkningene, sier Sjur Robert Nilsen.

Les også Hockeysmitte-sjokket: - Ukjent hvordan smitten kom inn til oss

Han forteller at spillerne er i daglige samtaler med klubbens medisinske apparat.

– Folk er litt redde. Det er ikke til å stikke under stol. Spillerne er oppvakte og følger med. De har hørt historier om utøvere som har startet for hardt (etter coronasykdom), og gått rett i kjelleren igjen. Inflammasjon på hjertet, skader på lungene; noen kjenner veldig etter, andre underkommuniserer og «skal tilbake» fort, forklarer Sparta-trener Sjur Robert Nilsen.

Han tilføyer at «noen» kanskje mener Sparta burde kunnet være tilbake for å spille seriekamper tidligere enn etter 26 dager. Sjur Robert Nilsen mener på sin side at Sarpsborg-klubben «har løst dette på en optimal måte».

Les også Skadeepidemi hos Stavanger Oilers: – Har hopet seg opp

– Dere skal etter planen nå spille fire kamper i løpet av åtte dager frem til 22. desember. Det er uansett en stor belastning?

– Vi må spille en annen type ishockey enn det vi har pleid å gjøre. Mindre kraftkrevende. Det er mitt ansvar som trener, svarer Sjur Robert Nilsen.

Ps! Sparta er på 8. plass i Fjordkraft-ligatabellen med 16 poeng etter 12 spilte kamper. Frisk Asker (43 poeng), Vålerenga (36), Storhamar (35) og Stavanger (30) topper serietabellen etter at de har spilt 17 kamper.

Publisert Publisert: 10. desember 2020 16:06