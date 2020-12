Henny Reistad (21) imponerer - bekrefter interesse fra flere storklubber

KOLDING/OSLO (VG) Flere store Champions League-klubber har ønsket å hente Henny Reistad (21) de siste to årene. Det forteller hun selv til VG - men foreløpig trives hun godt i Vipers.

STORSPILLER: Henny Reistad har imponert for Norge hittil i håndball-EM. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Jeg vil bli verdens beste. Det er sportslig utvikling jeg setter høyest i håndballen. Da føler jeg at jeg også kan gå for å bli best, sier Vipers-spiller Henny Reistad til VG.

21-åringen har imponert for Norge så langt i EM og etter storspill da Norge sikret semifinaleplassen mot Kroatia ble hun av VG kåret til banens beste.

Også for Vipers har hun gjort sakene bra i Champions League. Det har gjort Reistad til en attraktiv spiller på det europeiske klubbmarkedet.

– I løpet av de siste to årene når vi har spilt Champions League og jeg var med i mesterskapet i 2018, har det vært interesse fra andre klubber. Det er veldig hyggelig å se at andre klubber vil ha meg som spiller i et ellers godt lag. Det settes bare pris på, sier Reistad og legger til:

– Det er gode Champions League-klubber som hevder seg i Europa.

Blant klubbene som har vist interesse de siste to årene skal ifølge TV 2 være storklubben Györ.

Men selv om hun trives i Kristiansand for øyeblikket, har hun planer om å spille for en av de største klubbene i utlandet på et senere tidspunkt.

– Jeg ser for meg det. Det kommer an på hvordan det blir med Vipers også, vi har jo god gang på det nå og det er gøy å være i klubben, men man skal selvfølgelig ikke legge skjul på at det er utrolig morsomt å prøve seg i utlandet, forteller Reistad.

– Hvorfor har du valgt å bli i Vipers?

– Jeg føler ikke det er noe fast svar på tidspunkt, det kan komme nå eller om ett, to eller tre år. Grunnen til at jeg har valgt å bli i Vipers er at det har vært veldig bra der. Jeg har vært veldig fornøyd med utvikling og egentlig alt rundt klubben. Det er grunnen til at jeg har blitt.

SPÅS STOR FREMTID: Henny Reistad fra oppvarmingen til EM-kampen mot Nederland. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Etter imponerende innsats mot Kroatia ble hun også hyllet av lagvenninnene:

– Hun er giftig. I andre omgang mot Kroatia hvor de setter ut meg på siden er det et hav av rom for henne og da blir det farlig å ha Henny Reistad på banen, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal om Reistad.

– Hun er supereffektiv. Hun er en veldig god avslutter, spesielt alene med keeper. Hun har en helt sinnssyk spenst, så keeperen har gjort seg ferdig et kvarter før hun får skutt, sier Nora Mørk.

Reistad har foreløpig ikke vært å se i Norges startoppstilling når Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk er bakrekka. Det plager ikke 21-åringen nevneverdig.

– Startplassen er ikke det aller viktigste, for nå får jeg spille mye uansett. Det kommer an på motstander og hva som passer, hvem som har dagen og hva som funker innad i laget. Det er selvfølgelig alltid gøy å starte, men nå har jeg spilt så mye uansett. Så om jeg bare får gjøre det er jeg fornøyd, sier hun.

Og selv om hun har gjort en god jobb hittil i EM, er målet alltid å bli bedre.

– Jeg er fornøyd med hvordan det har vært til nå. Men det er ting å forbedre, i hvert fall når man ser på det selv. Det flere kamper hvor jeg kan fortsette og prøve på ting jeg vil forbedre, avslutter hun.

