Klæbos VM-tvil: Landslagssjefen frykter stafettkrise

Dersom Johannes Høsflot Klæbo (24) velger å stå over VM, mister Norge sin gullmann på ankeretappen på de to stafettene.

GULLMANN: Johannes Høsflot Klæbo har vært Norges faste ankermann på stafett i to mesterskap. Nå åpner han for at VM kan gå uten ham. Her fra landslagssamling på Skeikampen tirsdag. Foto: Geir Olsen

– Det er en liten krise. Da blir det stafett med konstellasjoner vi ikke har prøvd før. Johannes har løst stafettene med glans før, så det er en liten krise, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG.

Klæbo var ankermann på sprintstafett og stafett i OL i 2018 og VM i 2019. Det ble fire gull.

Onsdag sa Klæbo at han ikke kan garantere at han stiller til start i ski-VM i Oberstdorf om drøyt to måneder, på grunn av usikkerhet rundt coronaviruset.

– Min førsteprioritet er å holde meg frisk, så kommer alt det andre i andre rekke. Hvis jeg skulle satt opp en rangering på det, så er nummer én å holde seg frisk og VM nummer to. Hvis risikoen er altfor høy må man sette seg ned og vurdere, men jeg håper og tror at vi skal finne en løsning som gjør at jeg stiller til start i VM. Det er jeg sikker på, sa Klæbo til TV 2.

VM-GULL: Emil Iversen (t.v.) og Johannes Høsflot Klæbo smilte bredt etter sprintstafetten i Seefeld. Foto: Terje Pedersen / NTB

Emil Iversen skal til VM, uansett. Den sjansen er han villig til å ta.

– Hils Johannes og si at jeg håper han blir hjemme. Vi håper alle at Johannes blir hjemme, sier Iversen til VG og ler.

Så tenker han seg om i to sekunder.

– Men vi skal jo gå stafett. Da kan han være med, men ellers må han gjerne være hjemme, sier Iversen som tok VM-gull med Klæbo på både stafett og sprintstafett i Seefeld for snart to år siden.

Langrennslandslagene er på samling. Sprintlaget er på Skeikampen, allroundlaget er noen mil lenger sør på Sjusjøen.

Klæbo har vært veldig tydelig på at han ikke tar noen sjanser med coronaviruset, han frykter blant annet senvirking på lungene. Han var den første til å si at han droppet all verdenscup ut året etter åpningen i Ruka. Like etter bestemte skiforbundet at ingen norske utøvere drar fra Norge, heller ikke til Tour de Ski.

– Vi får store stafettutfordringer uten Johannes, det viser resultatlistene. Store utfordringer, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen til VG.

Klæbo viste på jaktstarten under verdenscupåpningen i Ruka hvilken avslutning han har:

Søndag 28. februar er det sprintstafett i VM i Oberstdorf. Fredag 5. mars er det stafett.

– Johannes er en av verdens aller, aller beste skiløpere. Han har erfaring med sisteetappe i mesterskap. Om Johannes ikke drar må jeg tenke annerledes. Men jeg har andre som kan løse en sisteetappe. Men vi ønsker oss Johannes i veldig god form i VM. Om han ikke går, så vil vi savne et sikkert stikk, sier Myhr Nossum.

Fra 2007 til 2015 var Petter Northug ankermann som gikk Norge inn til fem VM-gull. I 2017 var Finn-Hågen Krogh ankermann som leverte til gull, før Klæbo overtok oppgaven i OL i 2018.

