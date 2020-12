Norge i FIS-møte: – Vi håper at hele Tour de Ski blir på ett sted

Norges Skiforbund vil at Tour de Ski arrangeres på ett sted, i verste fall to. Johannes Høsflot Klæbo signaliserer Tour-deltakelse om alle rennene går på samme sted.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her sammen med Heidi Weng (t.v.). Foto: Terje Pedersen

Norge, Sverige og Finland har alle bestemt seg for å droppe de gjenværende verdenscup-rennene før nyttår, fordi de føler at smitterisikoen er for stor.

Fredag var det et krisemøte.

– Jeg var så klar som jeg klarer. Jeg har sagt hva vi forventer. Finland var også veldig klare, og vi var samstemte, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Til NTB sier han:

– FIS må ta mer eierskap og passe på at arrangørene gjør som smittevernprotokollene tilsier.

Espen Bjervig sier til VG at «FIS må opp i ringene og sørge for at smittevernprotokollene og de nasjonale retningslinjene følges».

Han vil også helst at Tour de Ski skal arrangeres på bare ett sted:

– Jeg håper virkelig at Tour de Ski blir på ett sted, men vi kan også leve med to. Problemet er å klare å transportere 42 mennesker rundt uten nærkontakt ut over de som allerede bor sammen.

Overfor Adresseavisen signaliserer Johannes Høsflot Klæbo, som var først ute med å trekke seg fra verdenscupen, retur om Tour de Ski i januar kommer til å foregå på bare ett sted.

Bjervig innrømmer at det er krevende for FIS:

– De kan ikke bare bestemme at renn skal flyttes. Det må skje i samråd med dem som er tildelt rennet. Det er ikke bare å flytte om på rennene uten videre, som i skiskyting. Det er en vesensforskjell, fordi det internasjonale skiskytterforbundet IBU selv eier arrangementene, mens FIS tildeler de enkelte nasjoner rennene, forklarer langrennssjefen.

