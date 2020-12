Spillerne ble varslet om Solbakken-nyheten torsdag morgen

Like før han kastet seg i bilen for å dra på Celtic-trening, fikk Mohamed Elyounoussi (26) beskjed om at han har fått ny landslagssjef.

Foto: Hallgeir Vågenes

Ståle Solbakken overtar det norske herrelandslaget fra og med 7. desember, opplyser Norges Fotballforbund torsdag morgen. Lars Lagerbäck fullfører dermed ikke kontrakten sin og forlater jobben etter et turbulent 2020.

– Vi fikk vite det rett før det ble offisielt. Vi fikk vite det i dag morges, sier Elyounoussi til VG på telefon fra Skottland.

– Jeg har ikke rukket å tenke så mye. Det er litt tidlig å si så mye, legger han til.

– Veldig spennende, sier landslagskeeper Rune Almenning Jarstein til VG.

