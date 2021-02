Opplysninger til VG: King ikke til Southampton – flere klubber interessert

Southampton og Bournemouth var i forhandlinger om Norges stjernespiss Joshua King (29), men spillerens lønnskrav fører til at det ikke blir noe av overgangen.

INTERESSE: Joshua King (t.h.) er inntil videre fortsatt Bournemouth-spiller. Her fra en samling med blant andre Alexander Sørloth på landslaget i november. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

The Athletic kunne mandag morgen avsløre at Premier League-klubben Southampton var i forhandlinger om å hente King på overgangsvinduets siste dag.

Som The Athletic skrev, kunne King være på vei fra Bournemouth til Southampton for en mindre sum, mens spissen Shane Long kunne være på vei motsatt vei på utlån med opsjon på kjøp.

Nå får VG opplyst at en overgang til Southampton er uaktuelt. Det skal skyldes for stor avstand i lønnsforhandlingene

Samtidig skal to andre Premier League-klubber, Everton og Fulham, være interessert i å signere King. Det pågår intenst arbeid bak kulissene i timene før overgangsfristen ved midnatt.

King har kun et halvt år igjen av kontrakten med Championship-klubben. Dersom han ikke signerer for en ny klubb mandag, står han fritt til å forhandle med hvem han vil om en gratisovergang til sommeren.

King har tidligere vist at han holder nivået i Premier League, der han har levert 48 mål på 161 kamper.

I forrige overgangsvindu var han nær en overgang til West Ham, men Bournemouth avslo alle bud. I januar i fjor la Manchester United inn et bud på ham, men også da avslo Kings klubb fremstøtet.

