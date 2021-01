Özil-marerittet over i Arsenal: Klar for Fenerbahçe

Etter syv lange år i London pakker Mesut Özil (32) bagen og drar til tyrkisk fotball. – Bra for Mesut, og bra for klubben, mener Arsenal-manager Mikel Arteta.

FERDIG: Mesut Özil har ikke fått tillit fra Mikel Arteta en eneste gang denne sesongen. Sist han dro på seg den røde og hvite drakten var i mars 2020. Foto: John Walton / PA Wire

– Jeg er veldig glad, veldig spent. Gud har gitt meg sjansen til å ta på meg Fenerbahçe-drakten. Jeg kommer til å bære den med stolthet og gi alt for laget, sier Özil til TV-kanalen NTV, ifølge NTB.

Det startet som en drøm. Etter tre sesonger som assistkonge i La Liga ble tyskeren hentet til Arsenal som Arsene Wengers nye fotrappe frelser.

– Jeg er en spiller som trenger tillit, og det er det jeg føler jeg får i Arsenal, sa en smørblid tysker til Evening Stanard, mens Cristiano Ronaldo innrømmet han var «sint» over å miste sin favoritt-tilrettelegger i Real Madrid.

Og den tekniske offensive midtbanespilleren var med på å ende Arsenals trofétørke med FA-cupseieren i 2014, før han igjen var en sterk bidragsyter til at de vant turneringen igjen året etter. I 2015/16 ble han assistkonge i Premier League, og igjen vant Özil og Arsenal FA-cupen i 2017.

Men så begynte drømmen sakte men sikkert å gli over i et mareritt.

Som han selv sa da han ankom klubben er han en spiller som trenger tillit. Det har han ikke fått i det siste.

Siden FA-cupfinalen i 2017 har antall minutter på banen sunket drastisk, men han fikk likevel forlenget kontrakten i januar 2018. Så forsvant Arsene Wenger. Unai Emery var ikke like interessert å ha Özil på banen, ei heller Mikel Arteta. Forholdet til fansen og manageren har surnet, og denne sesongen har ikke Mesut Özil spilt et eneste minutt for Arsenal.

Nå går ferden videre til tyrkiske Fenerbahçe.

Nyhetsbyrået DHA skriver at Özil har skrevet under på en 3,5-årsavtale som holder ham i Istanbul frem til sommeren 2024. Da vil han være 35 år gammel.

– Det er bra for Mesut og fremtiden hans, og det er bra for denne klubben, sa Arsenal-sjef Mikel Arteta allerede før overgangen var offisiell.

Tyskfødte Özil kommer som kjent fra en tyrkisk familie, og hadde muligheten til å velge mellom det tyrkiske og tyske landslaget som unggutt. Da valgte han Tyskland. Nå returnerer han til det andre «hjemlandet», og tirsdag sist uke la han ut et bilde av seg selv i Istanbul på Twitter med teksten «Denne byen...».

