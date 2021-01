Norges friidrettsforbund kan si ja til høydehus i dag

Idrettspresident Berit Kjøll sa nei til midlertid fritak fra det særnorske forbudet mot bruk av høydehus, men Norges friidrettsforbund kan allerede i dag vedta å fremme forslag om permanent opphevelse av det på Idrettstinget om fire måneder.

SÆREGNE: Friidrettspresident Ketil Tømmernes, til venstre for Gjert Ingebrigtsen, kan onsdag gå inn for at de under Idrettstinget om fire måneder fremmer forslag om å tillate bruk av høydehus i norsk idrett. Bildet er fra seiersfesten etter 5000-meteren i 2018-EM, der Jakob vant gull og Henrik Ingebrigtsen tok sølvmedaljen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Det bekrefter generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges friidrettsforbund overfor VG.

Det gjør han bare en time etter at idrettspresident Berit Kjøll onsdag kunngjorde at Norges idrettsforbund sier nei til midlertidig å endre vedtaket fra 2003, blant annet etter å ha «blitt utfordret» av friidrettsforbundets lege Ove Talsnes - på bakgrunn av covid-19-situasjonen.

Kjøll konkluderte med «nei» etter at idrettsstyret hadde hatt spørsmålet ute til høring hos Idrettsmedisinsk etikkutvalg, lovutvalget, Olympiatoppen og utøverkomiteen. De to første svarte i praksis nei, de to siste gikk inn for fritak og at forbudet bør tas opp til debatt under Idrettstinget i Bergen i slutten av mai.

– Det midlertidige fritaket har vi ikke tenkt å ta opp. Men vi vil diskutere om vi skal ta opp til forslag en opphevelse av høydehusforbudet på Idrettstinget. Vi var imot det særnorske forbudet i 2003 og da det ble tatt opp igjen i 2015, sier friidrettsforbundets generalsekretær Kjetil Hildeskor.

Friidrettsforbundet skal ha styremøte i dag, onsdag, og der står altså «Ja til høydehus?» på agendaen. Hildeskor påpeker blant annet at «miljøspørsmålet» nå er mer aktuelt enn det var for 18 og seks år siden.

For to uker siden uttalte Gjert Ingebrigtsen til VG at han ønsket en saklig debatt debatt rundt det norske forbudet.

– Jeg håper det lempes på nå og at det deretter blir foretatt en grundig gjennomgang av det. Neste mulighet er Idrettstinget, sa Gjert Ingebrigtsen.

Det første ønsket fikk han ikke oppfylt.

Det andre kan skje, hvis friidrettsstyret med avtroppende president Ketil Tømmernes stemmer for å la norske utøvere få benytte såkalt høydehus i sammenheng med trening, i tillegg til forberedelser i naturlig høyde.

– Vi må forholde oss til vedtakene som gjelder. Men det kommer helt sikkert opp på Tinget. Nå må vi lete etter steder det er mulig å få gjort trening vi må gjøre, sier friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik med hensyn til smittevernreglene og reiserestriksjonene - og dagens nei til midlertidig fritak.

Han mener at høydetrening er «basistrening» for en god del av hans OL-aktuelle utøvere.

– Vi har flere døgn i høyden enn for eksempel langrennsløperne, hevder Erlend Slokvik.

For øyeblikket er de tre brødrene Ingebrigtsen, Per Svela og Tom Erling Kårbø i høydeopphold i Spania. Sondre Nordstad Moen er i tradisjonen tro på et langt høydeopphold i Kenya.

Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen trener daglig på tredemølle innendørs i snørike og kalde Sierra Nevada drøyt 2000 meter over havet.

– I praksis bor og trener Ingebrigtsen-gutta i et høydehus, påpeker toppidrettssjefen.

Norges OL-medaljehåp i kappgang, Håvard Haukenes, skulle etter planen ha dratt til Sierra Nevada om noen dager. Men så viste det olympiske treningsanlegget seg å være fullbooket for februar. Nå reiser han antakelig til Font Romeu i de franske pyrénéene.

På spørsmål om hvor problematisk det norske høydehusforbudet er for de beste friidrettsutøverne, svarer Erlend Slokvik at det ikke er vits å problematisere det.

– Vi må bruke mulighetene vi har, sier han.

