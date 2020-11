Klæbo frykter corona: - Da kommer jeg ikke til å vinne skirenn

OSLO/BEITOSTØLEN (VG) Etter seieren på Beitostølen fortalte Johannes Høsflot Klæbo (24) hvorfor han er så redd for å bli smittet av corona.

I finaleheatet møtte han Erik Valnes, Ansgar Evensen, Håvard Solås Taugbøl, Aron Åkre Rysstad og Sindre Bjørnestad Skar i den nasjonale langrennsåpningen.

Frem til finalen åpnet Klæbo rolig før han avsluttet sterkt mot slutten av heatene, men i finalen tok han initiativet fra start.

Han føler seg trygg på Beitostølen, men er mer skeptisk nå han skal ut av Norge for å konkurrere. Foran denne sesongenstarten har han tatt større forhåndsregler enn de andre landslagsløperne. Han stilte ikke på markedsdagene for sponsorene i Oslo og han valgte å ta intervjuene på mediedagen på Beitostølen på telefon onsdag, mens de andre landslagsløperne fysisk møtte pressen.

Han bekrefter at han får litt skrekken av å se smitten spre seg i fotballandslaget med Joshua King sist ut med positiv test.

– Tendensen i verden er skremmende, og det er skremmende at det skjer idrettsutøvere, men det mest skremmende er å se at det er så stor økning. Det er det som gjør at jeg blir skreptisk. Derfor må vi være nøye. Jeg har vært nøye på mine valg underveis, sier Klæbo til VG.

SUVEREN: Johannes Høsflot Klæbo hadde få problemer med å vinne alt fra prolog til finale. Foto: Terje Pedersen

– Hvorfor er du så redd for coronaviruset?

– Vi vet ikke senvirkningene. Man hører om folk som ikke har fått tilbake luktesansen, så kroppen blir påvirket. Vi vet såpass lite om langtidseffekten av viruset, og vi vet det går på lungene, svarer Klæbo og legger til:

– Skal jeg satse på ski, så er jeg avhengig av å ha lunger som fungerer. Hadde ikke jeg drevet med toppidrett og utholdenhetsidrett så hadde jeg kanskje ikke vært like nazi som jeg er nå. Men jeg trenger den lungekapasiteten som er der, jeg skulle gjerne hatt mer. Jeg tror at den dagen jeg har tre prosent mindre lungekapasitet, så kommer ikke jeg til å vinne skirenn.

I den siste bakken fredag var det ikke noe feil med lungene, han satte i gang det klassiske Klæbo-rykket og fikk den luken han trengte.

– Det er noen knepp opp fra hva han har gjort i de tidligere rundene. Han er smart, sier NRK-ekspert Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Erik Valnes imponerte med å være den eneste som var i nærheten av å følge Klæbo noenlunde, men det ble for tøft.

– I dag viste han at han er verdens beste på det her, sier Valnes om Klæbo, som fikk rosende ord i retur.

Håvard Solås Taugbøl ble nummer tre.

Tidligere hadde Emil Iversen blitt disket og satt sist i sitt kvartfinaleheatet.

– Jeg får dra hjem med halen mellom beina, sier Iversen til VG, og mente at det var «litt strengt».

– Du kan ikke gjøre svingteknikk der det er spor. Der er reglene helt klare, sier juryleder Torbjørn Broks Pettersen til VG.

