Nederlandsk VAR-utvisning kostet dyrt: – Danskene er happy

(Nederland-Tsjekkia 0–2) Nederlands Matthijs de Ligt (21) fikk rødt kort for viljehands, og Tomáš Holeš (28) og Patrik Schick (25) sendte Tsjekkia til kvartfinale mot Danmark.

Den kampen går i Baku lørdag. Danmark eller Tsjekkia kommer altså til å spille EM-semifinale.

VAR-utvisningen av de Ligt vil nok bli diskutert i treskolandet søndag kveld, men etter at Nederland hadde dominert i 1. omgang, overtok tsjekkerne etter at de kom én mann i overtall da 2. omgang var bare ti minutter gammel.

– Jeg er rimelig sikker på at danskene er happy med å møte Tsjekkia og ikke Nederland, sier Erik Thorstvedt i TV 2-studio.

Like før utvisningen hadde Nederland misbrukt alle sjansers mor: Donyell Malen var plutselig mutters alene med Tomas Vaclik - men den tsjekkiske keeperen leverte en redning på øverste hylle. Den redningen skulle vise seg i å bli helt avgjørende.

Like etter grep VAR inn da Nederland-stopper Matthijs De Ligt tok ballen med hånden. Den russiske dommeren Sergej Karasjov måtte ut og se på video - og valgte så å plukke fram det røde kortet. Han mente det var en viljehands. Dermed måtte Nederland spille med ti mann fra det 55. minutt.

– Du kan ikke slå til ballen. Det er urutinert. Når det er VAR, så blir sånn tatt, sier Solveig Gulbrandsen som ekspert hos TV 2.

– Grei dommeravgjørelse, mener hennes kollega Erik Thorstvedt.

– Vi tapte egentlig på grunn av meg. I ettertid skulle jeg ha latt ballen sprette, sier de Ligt til tv-kanalen NOS.

– Det røde kortet utgjorde forskjellen.

SUPERREDNING: Donyell Malen (t.h.) har kommet alene igjennom, men Tsjekkias keeper Tomas Vaclik leverer en redning på øverste hylle. Foto: LASZLO BALOGH / POOL

– Dette var skuffende av nederlenderne. De har all verdens talent. Jeg synes ikke de viste Tsjekkia nok respekt i kveld, sier England-spiss Dion Dublin på BBC.

– Det var en dårlig forestilling av Nederland. Det manglet intensitet, aggresjon og mentalitet, sier tidligere landslagsspiller Nigel de Jong på ITV.

– Noen ganger gjør et rødt kort at laget tar seg sammen, men sånn var det ikke med Nederland.

Georginio Wijnaldum er enig med kritikerne:

– Vi klarte ikke å håndtere måten de presset oss på. Vi klarte ikke å skape rom, sier han til TV-kanalen NOS.

– Ting ble enda vanskeligere etter det røde kortet, sier Nederland-kapteinen.

1–0 kom i det 69. minutt. Tomáš Holeš headet hardt i mål - til tross for at det sto tre nederlendere på streken. Han fikk en hodepasning fra Tomáš Kalas, som headet gjennom feltet til bedre plasserte Holeš, som til daglig spiller i Slavia Praha og som aldri har spilt i utenlandske ligaer.

I det 79. minutt økte Tsjekkias EM-konge Patrik Schick til 2–0. Mannen bak 1–0, Tomáš Holeš, fanget opp en andreball, satte fart og serverte Schick, som på goalgettervis satte ballen i mål.

Før scoringene hadde backen Pavel Kadeřábek hadde en megasjanse, men Denzel Dumfries presterte en blokkering på høyeste nivå.

Da Tsjekkia og Nederland var i samme kvalifiseringspulje for EM i 2016, vant tsjekkerne begge kampene (2–1 hjemme og 3–2 borte). Søndag tok Tsjekkia sin tredje strake seier mot de oransjekledde.

SKUFFET: Nederlandske supportere dro seierssikre til Budapest, men måtte innse at Tsjekkia vant og gikk til kvartfinalen. Foto: Bernadet Szabo / Reuters Pool

Det kom meldinger før kampen om at supportere ble fratatt regnbueflagg på vei inn på stadion i Budapest. Men bilder fra tribunen viser at tilskuere markerte sine meninger med regnbueflagg. UEFA sendte også ut en melding før matchen om at de hadde orientert Ungarns fotballforbund at regnbueflagg ikke er en politisk markering - og derfor skal tillates.

