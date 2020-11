Falla vil fortsette «Northug»-samarbeid – skiforbundet har vært i Northug-møter

LILLEHAMMER (VG) Norges Skiforbund vil snart offentliggjøre hva de gjør med avtalene med Petter Northugs sportsmerke, etter den tidligere skikongens råkjøring og rusmisbruk. Maiken Caspersen Falla (30) har allerede bestemt seg for å videreføre sin individuelle kontrakt.

VIL FORTSETTE: Maiken Caspersen Falla under et pressemøte på Lillehammer i høst. Foto: Geir Olsen

Det er gått 2,5 måned siden Northug kunngjorde at politiet hadde stoppet ham for råkjøring og gjort kokainbeslag i hjemmet hans. I etterkant sa Skiforbundet blant annet at de måtte møte Northug før de kunne ta en avgjørelse om samarbeidet.

De har to ulike avtaler med 34-åringens sportsmerke, får VG opplyst.

Den ene dreier seg om et sponsorat av støtteapparat med varighet til våren 2022. Den andre avtalen er innlemmelsen i en såkalt «skipool» som «Northug» betaler for – mot å få mulighet til å konkurrere om sponsing av norske utøvere på briller, hansker, ski, staver og lignende.

I DIALOG MED SKIFORBUNDET: Petter Northug blir her avbildet i Oslo under arbeid med sitt eget sportsmerke i fjor. Foto: Line Møller

– Jeg følger Skiforbundet

Maiken Caspersen Falla (30) har selv skrevet en brilleavtale med «Northug», som ble til etter at selskapet fikk tilgang til Skiforbundets omtalte «skipool». Falla har tidligere uttalt at hun ville vente på forbundets avgjørelse før hun bestemte seg for om hun ville videreføre den, etter hendelsen i august.

Nå har hun tatt en beslutning.

– Jeg følger på en måte Skiforbundet. De har valgt å stå ved avtalen. Jeg har en avtale med merkevaren Northug, det er ikke med Northug som person. Hadde det vært sånn, hadde det kanskje vært annerledes. Nå handler det om en merkevare som jeg har skrevet en lang kontrakt med. Jeg hadde lyst til å fortsette med dem, forteller Falla til VG.

Fallas avtale er i utgangspunktet uavhengig av Skiforbundets, men hvis «Northug» skulle bli kastet ut av «skipoolen» vil det i utgangspunktet tilsi at det også vil by på utfordringer for utøveres individuelle kontrakter.

Langrennssjef Bjervig meddeler på sin side at han ikke ønsker å uttale seg før «vi er ferdig med å behandle saken».

– Jeg vet ikke hva Maiken har sagt, men vi har ikke tatt noe beslutning ennå. Det arbeides med det, sier Bjervig til VG.

MED NORTHUG-BRILLER: Langrennssjef Espen Bjervig og andre medlemmer i norske støtteapparat sponses i utgangspunktet med briller av «Northug». Bildet er tatt i mai. Foto: Jostein Magnussen, VG

Falla har til sammen 12 OL- og VM-gull. Merkevaren «Northug» hadde også et sterkt ønske om å fortsette samarbeidet med profilen. Hun stilte nylig på fotoshoot for å ta promoteringsbilder sammen med langrennstalentet Helene Marie Fossesholm (19), som også vil gå med «Northug»-briller i årene som kommer.

I møter

Jon Inge Gullikstad er majoritetseier i Brand Assist, som er selskapet bak «Northug». Han vil ikke kommentere detaljer, men bekrefter at selskapet har møtt Skiforbundet.

– Vi har hatt møter med dem. Vi har hatt en god dialog og ser for oss en løsning snart, sier Gullikstad til VG.

Sammen med resten av «Northug»-teamet uttalte han seg sist måned om sjokket, tilgivelsen og håpet etter hendelsen i august.

Nå er han glad for at utøvere som den svenske stjernen Frida Karlsson (21), samt Caspersen Falla og Fossesholm har sagt at de støtter dem. Kampanjen med de to sistnevnte vil nå bli brukt til markedsføring.

– Selv om de er på ulike steder i karrieren er de begge utpregede vinnertyper, og kompromissløse i tilnærmingen til idretten de driver og egne prestasjoner. I tillegg er de svært gode ambassadører for skisporten, og i Helenes tilfelle også for sykkelsporten. De er solide forbilder og vinnerskaller som deler mange av de samme verdiene Northug-merkevaren representerer. Vi tenker langsiktig i alle våre samarbeid, og kombinasjonen av Maikens rutine og Helenes ungdommelige pågangsmot er perfekt for oss, sier Gullikstad.

– Jeg har ikke vært på så mange fotoshooter før, så det var gøy. Jeg har vært veldig fornøyd med samarbeidet – og kommer til å fortsette, sier Fossesholm til VG.

I en pressemelding opplyser merket at Calle Halfvarsson og langløpsprofilen Anders Aukland vil bruke sportsbrillene.

I begynnelsen av september informerte politiet om at det ikke ble påvist alkohol eller andre rusmidler i analysene av blodprøven tatt av Northug torsdag 13. august. De frafalt derfor siktelsen som gjaldt kjøring i ruspåvirket tilstand. Northug er nå siktet for oppbevaring av narkotika og fartsovertredelse. 34-åringen skal for tiden være i behandling for avhengighet.

PS: Onsdag ble det kjent at det relativt ferske langløpsteamet Nordic Athlete, med nordmannen Morten Eide Pedersen på laget, inngår samarbeid med merkevaren Northug, både for klær og briller. Teamet består av syv utøvere fra Norge, Sverige og Finland.

