Adams skjøt Southampton til tabelltopp for første gang på 32 år

(Southampton – Newcastle 2–0) For et år siden lå Southampton på nedrykksplass etter å ha tapt 0–9 hjemme mot Leicester. Fredag inntok de tabelltoppen i Premier League for første gang.

Laget fra Englands sørkyst var sist på topp av det engelske ligasystemet i dagene før Premier League ble etablert i 1992. Med en purung Alan Shearer på laget inntok Southampton toppen av tabellen tidlig i 1988/1989-sesongen, men siden har de aldri vært på den gjeve førsteplassen.

Med seier hjemme mot Newcastle ville de ta steget opp på topp, og allerede etter syv minutter sendte Che Adams hjemmelaget i ledelsen med et strålende skudd fra ti meter.

Southampton var det klart førende laget gjennom kampen, og bare noen glimrende redninger fra Newcastle-keeper Karl Darlow holdt bortelaget inne i kampen inn mot de siste ti minuttene.

Avgjørelsen falt da Sean Longstaff mistet ballen 20 meter fra eget mål. Stuart Armstrong plukket fint opp ballen, og fra 15 meter sendte han ballen ned i hjørnet forbi Darlow etter 82 minutters spill.

Southampton har etter kampen endret Twitter-bioen til «Home of the Premier League leaders» og kom også med en Trump-spøk på etter kampen:

Bortelaget var riktignok nær en redusering fem minutter senere, men en kjemperedning fra Alex McCarthy sørget for at Southampton holdt nullen på St. Mary’s. Dermed ble det en 2–0-seier til hjemmelaget og tur opp på toppen av tabellen.

– Det er en fantastisk prestasjon. Jeg tror det er første gangen i klubbens historie (i Premier League), og å være en del av det, hvor alt startet for meg, er en ære, sier Theo Walcott til Sky Sports etter kampen.

Walcott startet karrieren i Southampton, men dro til Arsenal som 16-åring i 2006. Angrepsspilleren returnerte i høst til Southampton, på lån fra Everton.

2–0: Målscorerne Adams og Armstrong kunne juble etter sistnevntes 2–0-scoring. Foto: ADAM DAVY / X01348

Med én kamp mer spilt enn konkurrentene, er Southampton nå à poeng med Liverpool, men foran på bedre målforskjell.

– Hvis du fortalte meg at dette vil skje før sesongen, ville jeg sagt at du var litt dum. Vi er heldige som spiller fredag kveld, for det gir oss en strålende mulighet, sa Southampton-manager Ralph Hassenhüttl ifølge FourFourTwo før kampen.

Flere lag har muligheten til å passere Southampton i løpet av helgen, men den foreløpige tabelltoppen viser uansett de store stegene klubben har tatt i løpet av det siste året.

25. oktober i fjor tapte de 0–9 hjemme mot Leicester og lå nede på 18. plass. Flere trodde da at tiden var omme for manager Ralph Hassenhütl, men laget hevet seg gradvis og endte forrige sesong på en respektabel 11. plass.

Denne sesongen startet de med to tap, men så har det bare gått en vei. Med fem seirer og én uavgjort på de siste seks kampene har de spilt seg helt opp til toppen av tabellen.