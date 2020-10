Lorentzen kunne juble – tok NM-gull

Håvard Holmefjord Lorentzen tok NM-gull på 500 meter.

Håvard Holmefjord Lorentzen tok gull. Foto: Geir Olsen

Fredag startet skøyte-NM i enkeltdistanser i Vikingskipet på Hamar.

Bergenseren Håvard Holmefjord Lorentzen var én av forhåndsfavorittene på åpningsdistansen 500 meter, og gikk i siste par mot Henrik Fagerli Rukke.

Fana-utøveren gikk i mål på tiden 35,06, en tid som holdt til seier. Det var også sesongbeste av 28-åringen.

Han tok dermed sitt fjerde strake NM-gull på distansen, sitt femte totalt.

Forrige helg vant Lorentzen norgescupåpningen med tiden 35,07.

Ingen verdenscup før nyttår

Årets sesong blir annerledes på mange måter for Lorentzen og de norske landslagsløperne. Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) har nemlig bestemt at det ikke blir verdenscupløp på skøyter før nyttår.

For en måned siden avgjorde ISU at de fire berammede verdenscupstevnene før jul ikke kan arrangeres som planlagt. Det gjelder Tomaszow-Mazowiecki i Polen (13.-15. november), Stavanger (20.-22. november), Salt Lake City i USA (4.-6. desember) og Calgary i Canada (11.-13. desember).

Det ble jobbet videre med et konsept om å avvikle tre stevner på rad i Heerenveen, der løperne skulle isoleres i en «boble» for å minimere smitterisiko.

ISU har nå konkludert med at det er for tidlig å gjennomføre dette, men man vil vurdere en tilsvarende modell for løp etter nyttår.

