Høitomt nærmer seg rekorden: - Klart jeg er stolt

– Så mange seirer kommer ikke av seg selv, sier Eirik Høitomt (51).

Orre-karen Eirik Høitomt har hatt en eventyrlig karriere etter at han som 18-åring kjørte sitt første løp og jobbet for Rune Wiig. Foto: Eirik Stenhaug, Equus media

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Tirsdag kveld kjørte Eirik Høitomt først over mål med Lille Helge på Bjerke. Hesten som blant andre eies av HamKam-trener Kjetil Rekdal sørget for at Høitomt passerte 5159 seirer som kusk og travtrener.

Det sendte ham opp på like mange triumfer som Asbjørn Mehla klarte i sin karriere. Men Eirik Høitomt var ikke ferdig for kvelden.

– Kommer ikke av seg selv

Senere på løpsdagen vant 51-åringen også med Gentletron. Med 5160 seirer er han nå landets nest mestvinnende kusk gjennom tidene. Bare Gunnar Eggen med sine 5546 seirer ligger foran på den prestisjefylte listen.

– Så mange seirer kommer ikke av seg selv. Det er et tegn på at jeg har møtt opp på jobb og gjort noe riktig. Klart jeg er stolt, sier Eirik Høitomt til Aftenbladet.

Etter at Orre-karen hadde tatt til seg kunnskap som stallmann hos Rune Wiig på 1980-tallet, satset Høitomt på egne bein på Sørlandets Travpark. Der var han i 13 år før han gjorde østlending av seg. Der har han bodd og hatt sin base de siste 15 årene - med stor suksess.

Fortsatt går det i hest fra morgen til kveld. På dagtid hjelper han sønnen Marius med hans stalldrift på Jarlsberg. På kveldstid er det løpskjøring.

Merker økt konkurranse

I snitt har Eirik Høitomt tatt drøye 150 seirer hvert år som aktiv. Akkurat nå mangler han 387 førsteplasser på å ta rekorden. Det betyr at Gunnar Eggen som landets mestvinnende gjennom tidene er innen rekkevidde i løpet av de neste tre-fire årene.

Høitomt ser at han har muligheten til å bli historisk.

– Det er ikke lett å spå, men det skal være mulig dersom jeg holder meg frisk og fortsatt får tillit av trenere og hesteeiere. Jeg merker at konkurransen fra de yngre blir større og større, påpeker travmannen som sier at han har slått seg ned på Østlandet for godt.

Totalt har Eirik Høitomt kjørt 42.024 løp etter han debuterte i løpsbanen som 18-åring. Hans første arbeidsgiver, Forus-treneren Rune Wiig, ligger på 8. plass over landets mestvinnende kusker gjennom tidene.

Topp 10-listen i Norge

1. Gunnar Eggen: 5546 (født 1946)

2. Eirik Høitomt: 5160 (født 1969)

3. Asbjørn Mehla: 5159 (født 1949)

4. Jomar Blekkan: 4466 (født 1954)

5. Vidar Hop: 4295 (født 1958)

6. Ulf Thoresen: 4018 (født 1946, død 1992)

7. Hans Petter Tholfsen: 3986 (1946, død 2014)

8. Rune Wiig: 3566 (født1961)

9. Cato Antonsen: 3468 (født 1959)

10. Lars Anvar Kolle: 3449 (født 1970)

(Dagfinn Aarum kjører på svensk lisens og står derfor ikke på listen)