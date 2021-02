Klubbsjef om Glimts sydentur: - Spania er klink rødt

Etter en grundig gjennomgang velger Bodø/Glimt å trosse reiseråd og dra på en tre uker lang treningsleir til Spania. Sarpsborg 08s Espen Engebretsen ville ikke ha vært komfortabel hvis han klubb skulle tatt turen.

UT PÅ TUR - TROSS ALT: Ulrik Saltnes (t.v.), Alfons Sampsted (t.h.) og Bodø Glimt-troppen drar til Spania for å lade opp til den kommende sesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Daglig leder Engebretsen understreker at han ikke ønsker å kritisere Glimts beslutning.

– De har nok kontroll på den og har gjort gode valg. Men slik situasjonen ser ut nå, så vil ikke vi reise. I dag er Spania et klink rødt land og hvis du leser UDIs reiseanbefalinger, er det ikke noe de anbefaler, sier Sarpsborg-lederen til VG.

Engebretsen sier de ikke har «gått i dybden på fordeler eller ulemper», men forholder seg til reiserådet.

– Og hva skjer med forsikringsordninger når det står på UDIs sider at du ikke kan regne med å få hjelp fra Norge om det skulle skje noe? Reiser du med 35 personer så er jo sjansen der for at noe kan skje. Da ville jeg ha vært ukomfortabel med å dra. Vi blir hjemme for å trene, sier Espen Engebretsen.

Daglig leder i Odds Ballklubb, Einar Håndlykken, kommenterer Glimts turplaner slik:

– Det er neppe tilfeldig at dette skjer rett etter at regjeringen iverksatte nekt av treningskamper på norsk jord.

Sportssjef i Lillestrøm, Simon Mesfin, vil ikke si noe spesifikt om Glimt. Han forteller at romerikingene blir hjemme.

– Da vi gikk inn i denne sesongen, og coronasituasjonen fortsatt er som den er, har det ikke vært aktuelt for oss å dra ut.

Bodø/Glimt har allerede vært gjennom to perioder med karantene siden nyttår på grunn av intern smitte av covid-19-viruset. Derfor gjennomføres det omfattende smittetiltak når nordlendingene reiser til Marbella på treningsleir.

– Vurderingen vår er at vi klarer å leve mer i kontrollerte omgivelser der enn her hjemme. Vi har hatt fire tilfeller av corona-smitte i løpet av januar og har mistet to av fire uker hvor spillere har sittet i karantene. Vi skal ut i Europa-kvalik og har ambisjoner. Det står ikke i forhold til de rammevilkårene vi har her hjemme, sier sport manager Håvard Sakariassen til VG.

Fra 25. februar til 15. mars vil spillerne og støtteapparatet være på Costa del Sol, og oppholdet kan bli forlenget - dersom det viser seg å være behov for det.

Dermed trosser klubben norske myndigheters reiseråd ved å dra til et rødt land. Samtidig venter 10 dagers karantene ved hjemkomst.

Smitteraten i Andalucía-regionen, som Marbella er en del av, var mandag på 279 tilfeller per 100.000 innbyggere. Med 650 nye smittede fra søndag til mandag har regionen hatt sin «beste» dag siden 2. januar.

– Smittevern-tiltakene er omfattende. Det ser jo ut som dere skal i fengsel på Marbella?

– Det kan du kanskje si, men det er begrensninger for oss også her hjemme når det kommer til hvordan vi må forholde oss til omgivelsene. Nå blir det et veldig ekstremt regime hvor man lever i kohort med hotellpersonell, bussjåfør, vi har et hotell for oss selv, tar charter tur/retur og ingen får forlate hotellet på Marbella bortsett fra når de skal til og fra trening. Det er en fireminutters gåtur, sier Sakariassen.

– Verdt det

Ifølge han er det ikke rapportert om noen smittetilfeller etter treningskampene som har pågått på Marbella siden starten av året.

– Vi har også gått noen runder med smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø som sier opplegget vårt er bra. Vi må reise for å klare å opprettholde kvaliteten i treningshverdagen vår.

– Er det virkelig verdt det?

– Vi føler det er verdt det. Det er derfor vi gjennomfører turen, sier Sakariassen.

Klubben har tatt beslutningen etter grundige vurderinger internt på styrenivå og i dialog med NFF, Norsk Toppfotball og kommunale smittevernsmyndigheter.

