Kvandal etter fallet: – Sesongen er nok over for meg

Eirin Maria Kvandal (19) er på vei hjem til Norge, og hoppkometen regner med at sesongen er over.

TIL SYKEHUS: Eirin Kvandal i Hinzenbach i helgen. Foto: BARBARA GINDL / APA

– Mest sannsynlig har jeg avrevet korsbånd og skade på menisken, skriver hun på Instagram.

– Sesongen er nok uansett over for meg.

Det samme melder hopplandslagsets pressetalsmann Steinar Bjerkmann:

– Hun tror det er korsbånd/menisk, men det er ikke bekreftet.

Kvandal skriver at hun skal ta MR så snart hun kommer hjem til Trondheim.

Da Eirin Kvandal skulle sette nedslag etter et solid annethopp, sviktet det høyre kneet i østerrikske Hinzenbach i helgen.

Fra fjerde beste posisjon hoppet hun langt nok til å ta ledelse, men hun klarte ikke å holde seg på beina, og deiset i bakken. Hun landet på 88 meter, det tredje lengste hoppet i andre omgang.

– Det var ordentlig vondt å se på. Vi har trent sammen i hele sommer. Da jeg så fallet skjønte jeg med en gang at det kunne være alvorlig, det så ut som et korsbåndfall. Da skiftet jeg, fikk litt musikk på øret og tok en gåtur for å komme over det. Jeg synes ikke dette er noe kult, sa Halvor Egner Granerud, som fikk med seg fallet før han tok sin seier.

Maren Lundby var også preget av lagvenninnens fall:

– Det er skikkelig fælt når sånne ting skjer. Fra det jeg kunne se var hun bevisst i alle fall. Hun hadde skikkelig vondt, så hun sa ikke så mye, sa Lundby til TV 2.

Kvandal kommer opprinnelig fra Mosjøen, men har flyttet til Trondheim for å kunne satse for fullt på hoppsporten. Hun vant sensasjonelt verdenscuprennet i Slovenia i slutten av januar.

