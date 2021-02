Nå vil han ha stafettgull i bursdagsgave

POKLJUKA (VG) Lørdag har skiskytterkometen Sturla Holm Lægreid (23) bursdag. Han vet godt hva han ønsker seg i gave av lagkameratene.

TO MULIGHETER GJENSTÅR: Tarjei Bø (t.v.) har gjort unna runden med journalistene på fredagens pressetreff, mens Sturla Holm Lægreid blir intervjuet foran avslutningshelgen i skiskytter-VM. Foto: Jostein Magnussen

Publisert Publisert Nå nettopp

– Den beste presangen vil være en gullmedalje på stafetten, men det er ikke en gave du kan bestille. Det er en jobb som må gjøres, sier Holm Lægreid til VG.

23-åringen har allerede to VM-gull (mix-stafett og normaldistansen) og håper å få et tredje den dagen han fyller 24 år.

– Det blir en kul stafett og jeg gleder meg. Det blir gøy å få gå renn igjen. Så blir det ikke corona-fest men corona-test, før det blir kanskje en bursdagsfest på slutten av dagen. Det blir bra uansett, sier han.

Les også Smitteutbrudd blant journalistene i VM: – Litt skummelt

De siste årene har Norge vunnet stafettgull annenhver gang i VM. I fjor ble det sølv. Så da er det vel bare å sette fruktchampagnen til kjøling?

Det skal landslagsledelsen selvfølgelig gjøre, men av fire stafetter denne sesongen har Norge «bare» vunnet én i starten av sesongen. I de tre andre er Holm Lægreid og gutta slått to ganger av Frankrike og én gang av Sverige.

— Vi har det sterkeste laget på papiret, men vi har ikke prestert på topp med unntak av sesongens første stafett. Det er noen konkurrenter som tar oss når vi feiler litt. På en stafett er aldri gullet delt ut på forhånd. Det er en jobb som må gjøres og det er mange land som kan gjøre fire gode etapper og «matche» oss der, sier Sturla Holm Lægreid.

Selv har han kun gått tre stafetter på dette nivået.

— Jeg liker å tro at jeg ikke har nerver, men jeg skyter jo dårligere på stafett enn det jeg gjør til vanlig. Jeg må bare legge en god plan og så har jeg gått førsteetapper frem til nå. Det er en etappe jeg føler meg trygg på. Jeg føler at jeg har litt rutine på det.

Han kjenner litt på presset før han skal ut og gå førsteetappen lørdag klokken 15.00.

Les også Eckhoff gruer seg alltid til stafett: – Er en nervøs type

– Ekstra press

— Det er lett å få litt press på deg når du skyter for et helt lag og en hel nasjon i et VM. Siden du har ekstraskudd tar du gjerne litt mer risiko enn det man pleier å gjøre. Jeg tror egentlig den beste taktikken er å gjennomføre som på en sprint. Selv om man skyter ett til to sekunder saktere så blir det som regel flere treff.

Johannes Thingnes Bø skal ut og gå sin sjette VM-stafett. Han er klar på at det blir ikke enkelt hvis Norge igjen skal stå øverst på podiet og få høre «Ja, vi elsker dette landet» i Pokljuka.

— Det viser seg gang på gang at det er nok at en og annen nasjon klinker til og gjør det bedre. Så har vi vært i rundene i tre av stafettene denne sesongen. Jeg har bidratt med én strafferunde og Johannes Dale har vel et par han også. Totalt har vi nok levert under pari, noe også har gjort at vi ikke har vunnet alt, sier han.

Sturla Holm Lægreid har kontroll på mer enn våpenet:

Publisert Publisert: 20. februar 2021 10:41