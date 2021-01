Myrhol-comeback i tap mot Danmark

(Danmark-Norge 31–28) Med bare en uke igjen til VM i Egypt var landslagskaptein Bjarte Myrhol (38) i aksjon igjen for Norge for første gang på nesten halvannet år. Comebacket endte med tap for regjerende verdensmester Danmark.

Norge ledet 15–12 til pause. De norske gutta hadde også en luke på tre mål flere ganger i løpet av kampen, men midtveis ut i andre omgang tok danskene over kommandoen og vant til slutt oppgjøret 31–28.

Under VM-finalen i 2019 ble Norge beseiret 31–22 av samme mannskap. I Kolding torsdag kveld vant danskene for sjette gang på rad, men spesielt Myrhols comeback etter skulderoperasjon var positivt for trener Christian Berge.

38-åringen ble kåret til verdens beste strekspiller så sent som i 2019, og blir en viktig spiller på og utenfor banen i jakten på VM-gull i Egypt. Mot Danmark satte Myrhol inn sine tre første nettkjenninger for Norge siden oktober 2019. Allerede på lørdag får kapteinen og resten av det norske laget mer verdifull kamptrening, når danskene venter i en ny treningsmatch.

– Problemet er at jeg har lyst til å score mål på sjansene. Det ble ikke drømmecomebacket som jeg hadde håpet på, men det var deilig å være på banen igjen, sier Myrhol til TV 2, etter tre mål på syv forsøk.

– Jeg forventer mer av meg selv, men jeg er ikke overrasket. Det er min første kamp på fire måneder. Det er litt rusk i maskineriet, men jeg tror det skal være på plass når vi møter opp (i VM mot Frankrike) 14. januar.

Myrhol innrømmer samtidig at han fortsatt kjenner smerter i skulderen, men at han håper at det skal avta den kommende tiden.

TILBAKE: Bjarte Myrhol spilte og scoret for Norge mot Danmark i Kolding. Foto: Liselotte Sabroe

Fakta Slik spilte Norge Torbjørn Bergerud 6 (12 redninger / 36 skudd), Espen Christensen 5 (2 redninger / 7 skudd), Sander Sagosen 7 (8 mål / 14 skudd - 2 feil), Sander Øverjordet 4 (0 mål / 1 skudd - 1 feil), Bjarte Myrhol 4 (3 mål / 7 skudd), Kent R. Tønnesen 5 (3 mål/4 skudd - 3 feil), Henrik Jakobsen 4 (Ingen skudd), Petter Øverby 6 (2 mål / 3 skudd), Magnus Jøndal 6 (3 mål / 3 skudd), Kristian Bjørnsen 4 (0 mål / 1 skudd), Christian O’Sullivan 6 (3 mål / 6 skudd - 1 feil), Simen H. Pettersen - (0 mål / 1 skudd) Harald Reinkind 5 (2 mål / 3 skudd - 1 feil), Kevin Gulliksen 3 (1 mål / 4 skudd), Alexander Blonz 6 (3 mål / 4 skudd). Vurdert av Jostein Overvik Les mer

Sagosen toppscorer

Sander Sagosen (25) spilte med sedvanlig selvtillit for Norge. Med åtte nettkjenninger på 14 forsøk ble trønderen også mannen med flest mål for Norge.

– Jeg skulle gjerne hatt en seier på kontoen. Da hadde jeg vært enda mer fornøyd, men det bærer preg av at det er en treningskamp. I første omgang er vi ganske bra, så blir vi litt stresset i den andre omgangen. Det er fint å ha noe å rette på, at alt ikke er perfekt i denne kampen her, sier Sagosen til TV 2.

– Vi får en god pekepinn på hvor vi står. Dette laget her skal vi slå utover i januar. Jeg er sikker på at vi skal få denne gjengen i toppform, fortsetter den norske strategen.

Den analysen deler trener Berge.

– Førsteomgangen er ganske god. I den andre blir vi litt vel søkende. Vi mangler litt samhandling enda, men det er ting som ser bra ut også. Vi må ha litt mer konsentrasjon i skytingen, sier Berge til TV 2.

– Er det godkjent?

– I grunnen er det det. Jeg finner en del ting som vi må jobbe med. Det hadde nesten vært verre om vi kom hit og spilte perfekt. Vi skal tilbake på trening og jobbe knallhardt foran kampen mot Danmark her på lørdag og mot Frankrike i VM.

VAR GOD: Sagosen smalt åtte baller i mål mot Danmark. Foto: Liselotte Sabroe

Nok et comeback

Samtidig var det gledelig at Kent Robin Tønnesen (29) returnerte til landslaget for første gang siden juni 2019. Veszprém-backen har slitt med både brukket finger og røket akilles, men kan bli en viktig spiller for Norge under det nært forestående mesterskapet i Egypt - spesielt med Magnus Abelvik Rød ute med skade.

Tønnesen scoret tre mål på fire forsøk, og hadde tre feil.

– Jeg syns vi så flotte ting i den første omgangen. I den andre ramler vi ned en periode. Vi brenner for mye skudd og sliter med det danske linjespillet, og Jacob Holm. Men det viktigste er at de norske gutta fikk en gjennomkjøring, og på lørdag skal Christian Berge spisse mannskapet, kommenterer TV 2-ekspert Bent Svele.

Under VM i Egypt er Norge i gruppe med Østerrike, USA og Frankrike. Første kamp er mot «Les Bleus» torsdag 14. januar.

TILBAKE: Kent Robin Tønnesen i aksjon mot Danmark. Foto: Liselotte Sabroe

Publisert Publisert: 7. januar 2021 21:46 Oppdatert: 7. januar 2021 22:15