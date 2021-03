Rekordras for Haaland etter VAR-drama – passerte Solskjær

(Borussia Dortmund – Sevilla 2–2, 5–4 sammenlagt) To mål fra Erling Braut Haaland (20) var med på å sende Borussia Dortmund videre til kvartfinalen og nordmannen inn i historiebøkene i Champions League.

Scoringene var Braut Haalands 19. og 20. i Champions League – noe han har klart på kun 14 kamper. Nordmannen scoret ti mål i forrige sesong og er så langt i sesongens Champions League den klare toppscoreren med ti mål – fire mål mer de som følger nærmest 20-åringen.

Dermed har han nå passert Ole Gunnar Solskjær som den mestscorende nordmannen i herrenes Champions League. Til sammenligning brukte Solskjær hele 77 kamper på å nå 19 mål.

Det andre målet kom etter noen utrolige kaosminutter, hvor Erling Braut Haaland fikk to sjanser fra straffemerket.

– Jeg bommet. Han jukset. Så fikk jeg et nytt forsøk. Så fikk scoret jeg da han ikke jukset. Det var akkurat det samme, men da sto han på linjen.

– Jeg var litt nervøs før den andre straffen. Etter at han skrek meg i fjeset etter den første straffen, tenkte jeg at det ville være enda bedre å score og det var det som skjedde, sier Braut Haaland.

Nordmannen ville ikke løfte på sløret akkurat hva han sa til keeper Yassine Bounou - og sier også at han ikke vet betydningen - foruten om at han sa det samme som keeperen sa etter den første straffen.

– Det er kanskje karma i verdenen. Jeg tror det etter dette, sier Braut Haaland.

HISTORISK: Erling Braut Haaland scoret to ganger i tirsdagens kamp mot Sevilla. Foto: LEON KUEGELER / POOL

Braut Haaland har startet Champions League-karrieren i rekordtempo og er den klart raskeste til å nå 20 mål. I antall kamper var Harry Kane den raskeste før nordmannen, men han brukte til sammenligning 24 kamper – ti kamper mer enn Braut Haaland.

Aldersmessig var Kylian Mbappé den yngste før Braut Haaland. Franskmannen var 21 år, 11 måneder og 19 dager gammel da han scoret for 20. gang i Champions League, mens Braut Haaland nå er 20 år, 7 måneder og 16 dager gammel.

Braut Haaland har nå scoret to mål i hver av sine fire siste Champions League-kamper og har scoret i alle sine seks kamper i Champions League denne sesongen (han måtte stå over de siste to gruppespillkampene med skade).

– Det er helt unikt og det tar jo aldri slutt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt etter kampen.

Fakta Nordmennene med flest mål i Champions League 1. Erling Braut Haaland – 20 mål på 14 kamper

2. Ole Gunnar Solskjær – 19 mål på 77 kamper

3. John Carew – 18 mål på 54 kamper

4. Roar Strand – 12 mål på 74 kamper

5. Harald Martin Brattbakk – 11 mål på 38 kamper

6. Tore André Flo – 8 mål på 14 kamper

6. Sigurd Rushfeldt – 8 mål på 19 kamper

8. Jan Derek Sørensen – 7 mål på 29 kamper

9. Frode Johnsen – 6 mål på 29 kamper

9. Bent Skammelsrud – 6 mål på 62 kamper Les mer

Sevilla startet kampen returoppgjøret i åttedelsfinalen i Champions League best, men så fikk Borussia Dortmund en sjelden mulighet etter 35 minutter. Marco Reus ble spilt fint gjennom og la kontrollert ut til Erling Braut Haaland. Fra seks meter sendte nordmannen ballen enkelt i mål og Dortmund opp i ledelsen.

I den andre omgangen var igjen Braut Haaland på scoringslisten etter noen helt utrolige minutter.

46.25 – Erling Braut Haaland går i bakken i Sevillas 16-meter. Spillet vinkes videre uten store protester.

47.26 – Haaland kjemper seg forbi Sevilla-forsvaret og finner veien til mål. Han feirer etter å ha satt inn 2–0. Tror han.

49.25 – Dommer Cüneyt Çakir annullerer målet. Han mener Haaland gir Sevillas Fernando en dytt i ryggen. VAR spoler imidlertid opptaket enda lenger tilbake. Det viser at Sevilla-stopper Jules Koundé stopper nordmannen på ulovlig vis ett minutt før Haaland satte ballen i mål. Straffe til Dortmund og Haaland.

51.48 – Haaland setter straffen nede til venstre for keeper. Men Yassine Bounou henger med og redder forsøket og returen fra Braut Haaland. Keeper feirer.

52.09 – VAR melder seg igjen for dommer Cakir. Det dømmes ny straffe: Bounou var noen centimeter utenfor streken da Haaland avsluttet.

53.36 – Haaland setter en nær identisk straffe – men denne gangen klarer ikke Bounou å avverge. Nordmannen feirer for 2–0. Og gir Sevilla-keeperen en liten smak av egen medisin.

55.08 – Nordmannen mottar gult kort fra dommeren. Han mener Haaland har provosert i feiringen sin.

GULT KORT: Erling Braut Haaland fikk gult kort for feiringen, hvor han løp ned mot Sevilla-keeper Yassine Bono. Foto: INA FASSBENDER / X01348

Et kvarter senere reduserte Youssef En-Nesyri etter et straffespark og fem minutter på overtid stanget han inn utligningen, men det var ikke nok til å hindre Dortmund-avansement.

