Fagermo nekter å spille mot Glimt – mener det kan «utjevne forspranget»

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo (54) bekrefter overfor VG at Vålerenga har gitt Bodø/Glimt beskjed om at en avtalt treningskamp mellom klubbene nå er uaktuell.

Fagermo mener lagene i Eliteserien kan bruke sin mulighet på å utjevne fotballforspranget Bodø/Glimt kan ha fått ved å reise til Spania: Si nei til treningskamper før den utsatte seriestarten.

Samtidig skjønner Glimt-leder Frode Thomassen ingenting da VG tar kontakt. Han påpeker at klubbene allerede har avtalt en treningskamp – søndag 18. april. Men den blir det ikke noe av. Dag-Eilev Fagermo begrunner hvorfor:

– Hvis alle gjør som vi gjør, og ingen spiller treningskamper mot dem, så utjevner vi det forspranget. Da må de spille internkamper de siste ukene før seriestart, slik som vi andre har gjort den siste tiden, sier Vålerenga-treneren.

Frode Thomassen blir overrasket da han får referert Fagermos uttalelser.

– Det var da veldig rart. Vi har en avtale med Vålerenga 18. april, skriver Thomassen i en SMS til VG.

VG sjekker på ny med Fagermo, som melder «de (Glimt) har fått beskjed om at den er tatt vekk». Konfrontert med dette svarer Thomassen:

– Nope, det har vi ikke.

– Noe du vil si til Fagermo, som hevder dette til oss?

– Nei, hva kan man si. Vi har en avtale om treningskamp 18. april, som er gjort med Jørgen (Ingebrigtsen). Vi må jo forholde oss til det. Vi har ikke hørt noe om at denne kampen ikke blir noe av, sier Thomassen.

Jørgen Ingebrigtsen er sportslig leder i Vålerenga. VG tar kontakt for å få svar på hva som har skjedd.

– Det kommer an på tidslinjen. Jeg har snakket med Håvard Sakariassen i dag, sier Ingebrigtsen til VG.

– Det blir ikke noen kamp, bekrefter Ingebrigtsen.

Sakariassen er «team manager» i Bodø/Glimt.

– Stemmer det at du har fått beskjed om at det ikke blir treningskamp?

– Det stemmer, men det kom etterpå. Da han Fagermo sa at vi hadde fått beskjed, så hadde vi ikke fått beskjed, sier Sakariassen.

– Når fikk du beskjed?

– Det var etter at jeg fikk vite gjennom VG at kampen var avlyst, sier Sakariassen, som ikke ønsker å kommentere Fagermos uttalelse om at de andre klubbene kan «utjevne forspranget».

Fagermo har tidligere betegnet Glimts treningsleir i Spania som «feil overfor det norske folk». Tirsdag gikk også Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin hardt ut mot seriemesteren. LSK er enn så lenge rammet av treningsnekten som Viken-klubbene ble påført som følge av tiltaksinnstramningene mandag, og Mesfin spurte seg om Glimt nå nærmest premieres for å ha reist til Spania på treningsleir.

Sammen med Europa League-deltager Molde, som ikke kunne vært med i turneringen om de oppholdt seg i Norge, er fjorårets suverene mester i Eliteserien den eneste toppklubben på herresiden som har forlatt norsk jord under oppkjøringen.

UDs anbefaling for utenlandsreiser er at kun strengt nødvendige turer bør foretas, men definisjonen av «strengt nødvendig» kan avgjøres av hver enkelt.

– Vi andre drar ikke til Spania når vi blir sterkt frarådet det. Nå er vel de i ferd med å spille sin femte kamp der nede, men det kan vi utligne før seriestart. Da har vi en sjanse. Vi lever av konkurranse, toppidrett og marginer, begrunner Fagermo.

