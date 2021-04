Sponsorveteran om norsk dominans: – Direkte ødeleggende

Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Bø og de norske skiskytterne har lagt bak seg tidenes beste norske skiskyttersesong. – Den norske dominansen er direkte ødeleggende for sporten, mener Jacob Lund.

Tiril Eckhoff (til v.) og Johannes Thingnes Bø vant verdenscupen sammenlagt og hentet hjem den store glasskulen under sesongavslutningen i Östersund. Foto: Anders Wiklund / TT

De norske skiskytterne hadde en fantastisk sesong. Da siste skuddet falt på fellesstarten i Östersund 21. mars i år var historiens beste sesong et faktum.

Jacob Lund er tidligere sponsorsjef i DNB. Han har i flere tiår vært tett på skiskytter-sporten og har vært med på innsiden under forhandlinger om TV-rettigheter. Nå er han bekymret.

– Jeg har lenge vært kritisk til langrenn og den norske dominansen. Nå skjer det samme i skiskyting. Den økonomiske ulikheten vil «drepe» ikke bare langrenn, men også skiskyting på sikt, mener Lund og sikter til ressursene Norge kan bruke på smøretrailere, smøreteam og støtteapparat.

Han tror markedsverdien for skiskyting vil gå betydelig ned og også betalingsviljen når det skal forhandles om TV-rettigheter igjen. Og det blir ikke bedre når de største nasjonene som Russland og Tyskland ikke presterer.

– Hvis ikke idretten blir mer spennende tror jeg man skal få slite med beholde skiskyting på de store kanalene. Det har vært gode TV-tall i Tyskland i vinter, men slik de leverer er det bare et tidsspørsmål før interessen forsvinner. Interessen i Østerrike og Sveits er null, så er det litt interesse i Tsjekkia på grunn av verdenscuprennene i Nove Mesto, sier Jacob Lund.

Han er mektig imponert av det de norske skiskytterne har levert.

– Det er et imponerende nivå på de norske skiskytterlagene, men det blir «too much» Norge på resultatlistene. Jeg frykter det samme kan skje i hopp også hvor Japan og Polen holder seertallene oppe.

Landslagssjef i Norges Skiskytterforbund, Per-Arne Botnan, går ikke med på at nordmennene er blitt for suverene og støtter seg på statistikken for de siste 20 årene.

– Hvis det blir sånn over tid så kan det skje. Dette går litt i bølgedaler så jeg tror ikke det er noen fare for det nå. Vi har lagt bak oss vår beste sesong noensinne, men det har ikke alltid vært slik, sier Botnan til VG.

– Resultatene har variert både hva gjelder antall seirer, pallplasseringer og topp 6-plasseringer. Selv om det har vært veldig bra de siste to sesongene så må man se resultatene over flere år for å si at det er en trend. Vi får gi det noen år til før vi begynner å bekymre oss for dominansen, sier sjefen for de gode tidene.

Statistikken denne sesongen viser at norske skiskyttere vant 32 av 52 verdenscuprenn, over 61 prosent. På 2. og 3. plass var det nordmenn i 36,5 og 34,7 prosent av alle renn.

Norske skiskyttere var på pallen 69 ganger i sesongens totalt 52 verdenscupløp for kvinner og menn.

Og seks av 18 stafetter ble vunnet av Norge. Tiril Eckhoff og Johannes Thingnes Bø vant verdenscupen sammenlagt. De to beste løperne på kvinnesiden var norske, fire av de fem beste i verdenscupen på herresiden likeså.

De eneste som har laget litt trøbbel for de norske er Frankrike på herresiden samt Tyskland og Sverige på kvinnesiden.

Tysklands bestemann, Arnd Peiffer, endte på en 12. plass i verdenscupen sammenlagt – og har lagt opp. De andre tyskerne var bare én gang på pallen individuelt denne sesongen.

– Det er viktig at de mellomeuropeiske nasjonene, spesielt Tyskland, er med i toppen. Ser man på sponsorer og reklame i skiskyting så er det mange tyske aktører representert, sier Botnan, som håper tyskerne hever seg og at Russland blir mer synlig igjen.

Ingen skal tvile på Norges ambisjoner når man til vinteren går inn i en OL-sesong.

– Vi skal bli bedre. Vi har alltid de ambisjonene. Alle løperne har ting de kan bli bedre på, og vi må utvikle oss videre. Alle kan skyte bedre og fortere, disponere løp bedre. Det ville blitt helt feil hvis vi ikke skal ha mål om å bli bedre, sier Per-Arne Botnan.