Hege Riise viste frem OL-gullet på første møte med Storbritannia

TOKYO (VG) Det var med skrekkblandet fryd hun tok fatt på jobben som Storbritannias OL-trener. Hege Riise (52) beskriver reisen med «Team GB» som et eventyr.

DRØMMESTART: Hege Riise (midten) og angriper Ellen White (t.h) smiler fornøyd etter at sistnevnte ble matchvinner med to scoringer i 2–0-seieren mot Chile 22. juli. Foto: Silvia Izquierdo / AP

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Det er klart at dette er jo et litt annerledes vikariat, sier 52-åringen lattermildt.

Hun prater med VG på telefon fra Hilton-hotellet like i nærheten av Narita-flyplassen utenfor Tokyo.

Hotellet ligger omtrent midt mellom sentrum av den japanske hovestaden og kystbyen Kashima, der Riise og det Storbritannia skal spille OL-kvartfinale mot Australia fredag.

De har gått ut av de tre innledende kampene i OL som gruppevinnere etter seirer mot Chile og Japan og uavgjort i gruppefinalen mot Canada.

– Jeg føler vi har kommet inn i det som vi har håpet. Nå føler vi at vi er i en bra posisjon til å prestere godt videre, sier hun.

Telefonen som snudde alt: – Skrekkblandet fryd

Fra Riise ga seg som hovedtrener i LSK Kvinner i desember 2020 til nå, har mye skjedd. Ved juletider tok hun en jobb i Norges Fotballforbund som trener for jenter 19-landslaget, men kort tid senere måtte hun søke permisjon fra jobben.

En mulighet som assistenttrener for Phil Neville på Englands fotballandslag hadde åpnet seg.

– Jeg takket jo ja til det. Både familien og jeg var veldig fornøyde med den avgjørelsen, sier Riise til VG i dag.

– Men jeg hadde jo nesten ikke landet fra den avgjørelsen før de ringte igjen og fortalte at Phil Neville var på vei til Florida og spurte om jeg ville ha ansvar for februarsamlingen. Det var jo med litt skrekkblandet fryd jeg mottok den beskjeden.

GAMMEL KJENNING: Hege Riise (t.v) og Rhian Wilkinson var først medspillere og så trener og spiller sammen i Team Strømmen mellom 2005 og 2008. Nå leder de «Team Great Britain» sammen i OL. Foto: Mike Egerton / PA Wire

19. januar ble det offentliggjort at Hege skulle overta Phil Nevilles jobb som hovedtrener for det engelske fotballandslaget. Hun skal være i jobben frem til 1. september. Da overtar Sarina Wiegmann, nåværende nederlandsk landslagssjef, jobben.

Hege Riise fikk med seg Rhian Wilkinson som assistent. 39-åringen har 181 kamper for det canadiske landslaget og spilte syv år i Team Strømmen fra 2005 til 2012.

Første oppgave var landslagssamlingen i februar – under strenge britiske coronarestriksjoner.

– Vi møtte faktisk ikke spillerne fysisk før vi kom ut på treningsfeltet, forteller 52-åringen om den spesielle starten.

Les også 10 magiske OL-øyeblikk

PENDLET: Hege Riise pendlet mellom Norge og England i månedene opp til Team GBs OL-precamp. Her under en treningsøkt på Loughborogh Universitys idrettsanlegg i begynnelsen av juli. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Derfor viste hun frem OL-gullet

Det tok ikke lang tid før Riise og Wilkinson fikk et nytt tilbud: De skulle lede ikke bare England, men «Team GB» – det britiske fotballandslaget – under OL i Tokyo.

Riise var beæret over oppgaven og da den britiske troppen skulle ha sitt aller første møte i april, ville den norske treneren gjøre noe som ga inntrykk i spillergruppen.

På møtet – også det via Teams – trakk 52-åringen frem sin egen gullmedalje fra 2000-OL i Sydney.

– Jeg ville gjerne uttrykke en stolthet og vise dem min erfaring. Man tar jo til seg en del erfaring og lærdom som spiller og leder gjennom mange år, sier 52-åringen, som i 1995 mottok Gullballen som fotball-VMs beste spiller og har EM-, VM- og OL-gull på merittlisten.

Den siste ble sikret på dramatisk vis i OL-finalen mot USA i Sydney i 2000 – der Hege Riise selv var avgjørende:

– Å kunne fortelle dem om et OL der vi til slutt tok gull, men hvor prestasjonene i kampene var veldig varierende ... Vi er jo et veldig nytt lag her også, med flere nasjoner.

– Hvordan var reaksjonen da du tok frem OL-gullet?

– Det er litt vanskelig å tolke noen reaksjoner på Teams med 40 personer, sier Riise og ler.

– Men flere har sagt at det var fint og at budskapet var nyttig – at man ikke trenger å vinne alle kampene for å stå igjen som vinner til slutt, at prestasjonene vil variere. De beste lagene vil finne en vei gjennom uansett.

KYSSER GULLET: Hege Riise (midten) feirer gullmedaljen i Sydney sammen med det norske landslaget. De norske kvinnene fra venstre: Monica Knudsen, Solveig Gulbrandsen, Hege Riise, Gro Espeseth og Brit Sandaune. Foto: VG

Tre kapteiner - tre nasjoner

Storbritannias OL-tropp består av 23 spillere: 19 engelske, to skotter og én waliser.

Da Riise skulle velge sitt kapteinsteam for Team GB, gikk hun for en erfaren trio med tre likestilte kapteiner fra tre ulike nasjoner: Englands Steph Houghton, Skottlands Kim Little og Wales’ Sophie Ingle.

– Det er veldig mange ledere i denne troppen og det føltes naturlig å fordele dette presset på en trio, forklarer Riise.

Trioen har så langt båret kapteinsbindet rundt armen i én gang hver i Storbritannias tre innledende kamper.

TRIO: Englands Steph Houghton (t.v), Wales’ Sophie Ingle og Skottlands Kim Little er Team GBs kapteiner. Foto: Kollasje: AFP

Chelsea-stjernen Sam Kerr og hennes Australia venter i kvartfinalen, hvor Riise og Team GB fortsetter jobben mot målet – finalen på Olympiastadion i Tokyo fredag 6. august.

Etter det er «et litt annerledes vikariat» over. Nederlands Sarina Wiegmann overtar trenerrollen 1. september og Hege Riise går tilbake til jobben hun måtte søke permisjon fra før hun i det hele tatt hadde begynt, som landslagstrener for Norges J19-lag.

– Det blir jo sikkert litt rart. Men vi har jo snakket litt om dette faktisk, sier Riise.

– «Team GB» varer jo bare til 6. august – da er dette laget historie. Vi er med på det samme eventyret, hvis man kan si det sånn – den samme reisen. Så dette har vi alle gått fullt og helt inn for, avslutter hun.

Storbritannias OL-kvartfinale mot Australia spilles fredag 30. juli klokken 11:00. Kampen kan du se på Discovery+.

Publisert Publisert: 30. juli 2021 00:32 Oppdatert: 30. juli 2021 01:04