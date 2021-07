Ole Gunnar Solskjær forlenger med Manchester United

Manchester United bekrefter at Ole Gunnar Solskjær forlenger kontrakten til 2024.

GRUNN TIL Å SMILE: Ole Gunnar Solskjær har forlenget kontrakten til 2024 og smilte godt under treningskampen mot Wayne Rooneys Derby forrige søndag. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

Det er også en opsjon for å forlenge kontrakten til 2025.

– Alle vet hvilke følelser jeg har for denne klubben og jeg er henrykt over å ha signert denne kontrakten. Det er en interessant tid for klubben, vi har bygget en stall med god balanse mellom ungdom og erfarne spillere som er sultne etter suksess, sier nordmøringen til Uniteds nettsider.

Nordmannen har vært Manchester United-manager siden desember 2018 og fikk jobben permanent etter en fantastisk rekke resultater i mars året etter.

– Jeg har et fantastisk støtteapparat rundt meg, og vi er alle klare for å ta neste steg på denne reisen. Jeg kan ikke vente på å komme ut foran et fullsatt Old Trafford neste sesong, sier nordmannen videre.

Med seg får Solskjær blant annet stjernesigneringen Jadon Sancho, som ble klar for klubben denne uken.

Fakta Ole Gunnar Solskjærs tid som Manchester United-manager Fikk midlertidig jobb: 19. desember 2018 Fikk permanent jobb: 28. desember 2019 Statistikk: 151 kamper. 85 seirer, 32 uavgjort og 34 tap. Les mer

Manchester United-direktør Ed Woodward sier Solskjær har jobbet utrettelig med å sette sammen fundamentet for en langsiktig suksess på banen, og er spesielt fornøyd med hvordan unge spillere er en del av troppen.

– Vi er tryggere enn på lenge at vi, under Oles lederskap, er på vei i riktig retning, sier han i pressemeldingen.

Solskjærs managereventyr i gamleklubben har også gitt gode inntekter for hans egen del og skattelistene viste at han tjente litt over hundre millioner kroner i inntektsåret 2019.

Selv om Woodward føler seg trygg nå, har det ikke alltid vært like mye arbeidsro rundt den norske manageren. Gjennom fjorårssesongen gjorde flere tapsrekker at han var under kraftig press, og før 2019/20-sesongen var han såkalt «sparkefavoritt» på oddslistene:

Manchester United ledet Premier League godt ut på nyåret forrige sesong, men en tøff resultatperiode gjorde at de til slutt ble henvist til en klar andreplass bak byrival Manchester City.

I cupsammenheng har Solskjærs United hatt en aldri så liten semifinaleforbannelse, med fire strake tap i ulike turneringer, før det denne sesongen endelig skulle lykkes dem å nå finalen i Europa League i mai.

Den ble imidlertid tapt mot Villarreal etter straffesparkkonkurranse.

