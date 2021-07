Frankrike støtter norsk bikiniprotest: – Det er urettferdig

Spillere «føler seg nakne» og flere kjenner på et «ubehag» ved å spille i bikinitruser, men likevel blir de truet med bøter om de kler på seg. Frankrikes sjef støtter den norske motstanden om bikinikravet.

Norge er medaljefavoritter i sommerens Europamesterskap. Foto: Igor Kralj/PIXSELL / Pixsell

Det var kun noen centimeter ekstra stoff som skulle til før EM-arrangøren i beachhåndball truet med bøter på rundt 500 kroner per person som ikke stilte med bikinitruse, samt en uspesifisert straff.

– Vi spiller fortsatt i truse. Det er synd at det skal være en så stor sak. Jeg tenker at det burde vært valgfritt, sier Martine Welfler til VG.

Norge fikk i april gjennomslag for sitt forslag om endring av kleskoden i kongressen i Det europeiske håndballforbundet (EHF). Men lite har skjedd siden da.

– Det er veldig synd at det er sånn. Spillere blir ekskludert og jeg vet om spillere som synes det ser kult ut, men som står over på grunn av bekledningen, sier Welfler.

– Dette problemet som har vært hele tiden siden jeg ble med, dessverre. Vi er vant til at det blir litt blest rundt det nå, sier lagvenninne Elisabeth Hammerstad til VG.

De norske spillerne ønsket å spille med tights – som på bildet under – som strekker seg ned mot låret. Da første kamp skulle spilles fikk de imidlertid beskjed om at det ville resultere i bøter og potensielt ytterligere straff. I frykt for å bli disket spiller de nå med truser, men varmer opp med tights.

SLIK ØNSKET DE Å SPILLE: Tights som dekker større deler av låret. Foto: Norges Håndballforbund.

Den franske landslagssjefen, Valérie Nicolas, reagerer kraftig på måten både EHF og Det internasjonale håndballforbundet (IHF) har håndtert situasjonen.

– Det er urettferdig. Penger og bøter burde ikke vært en del av diskusjonen. For å skape forandring må nasjonene stå sammen, og det gjør vi nå. Hvis ingenting endrer seg før neste mesterskap kommer jeg til å legge press på at vi spiller akkurat som vi ønsker, og tar de konsekvensene som følger, sier Nicolas til VG.

– EHF ønsker endring, men det stopper opp hos IHF. Det er kun de som kan vedta endringer, fortsetter hun.

VG har vært i telefonkontakt med IHF. De ønsket spørsmål om saken via e-post, men har ikke besvart disse.

Det nåværende reglementet er som følger:

«Kvinner skal bruke bikini. Toppen skal være en tettsittende sports-BH med dype utskjæringer ved armene. Trusene må ikke være mer enn ti centimeter på sidene».

Den franske sjefen mener forandringen er helt nødvendig.

– Vi har mistet spillere på grunn av draktene. Spillerne sier til meg at de er ukomfortable, føler seg nakne og sett på. Det er en idrett med mye bevegelse og man blir hindret av bikinien. Det er også ubehag knyttet til mensen, og ikke minst religion, forklarer Nicolas.

Welfler og Hammerstad er glad for støtten de får fra Frankrike:

– Det er helt supert at vi kan stå sammen og kjempe sammen mot de som står bak dette, sier Welfer.

– Det er kjempefint, vi har fått støtte både fra Sverige og Danmark. Det er mange som engasjerer seg for dette. Det er helt essensielt at vi står sammen for å få en endring, sier Hammerstad.

