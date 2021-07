Brun: – Jeg hulket som et lite barn

TOKYO (VG) Kristoffer Brun (33) og Are Strandli (32) snakker torsdag ut om den ekstreme nedturen på robanen i OL.

– Det er mange år siden jeg har grått, men i går hulket jeg som et lite barn, sier Brun i møte med norske media torsdag.

De to roerne har fått hjelp av psykolog Britt Tajet-Foxell fra Olympiatoppen for å komme over nedturen.

– Vi har fått masse god hjelp. Det er fint å snakke gjennom det, sier Strandli.

Natt til onsdag norsk tid var det semifinale for Brun og Strandli. Der gikk det fullstendig galt. Duoen så ut til å ha full kontroll på finaleplass, men båten kantret 250 meter fra mål og roerne gikk i vannet.

Båten stoppet. Da de skulle dra i gang igjen, kom årene på tvers og dro båten rundt. Strandli mistet åren.

– Det har vært et røft døgn, sier Are Strandli.

– Når noe som er så uventet skjer, så er det masse følelser, og det går opp og ned og vanskelig å vite åssen en skal takle det. Vi er heldige som som er to som kan takle det sammen, fortsetter han.

SNAKKER SAMMEN: Are Strandli (t.v.) og Kristoffer Brun sammen i OL-landsbyen torsdag kveld japansk tid. Foto: Lise Åserud

– Vi har sovet lite og det har vært mange tanker som har surret rundt i hodet. Det var ikke den avslutning som vi hadde håpet på dette samarbeidet.

Are Strandli legger nemlig opp etter OL. Kollega Brun sier:

– Vi har snakket mye sammen. Vi har ledd og grått. Vi prøver å se lyst på tingene vi har hatt sammen disse årene.

– Det er ganske sykt at karrierens siste rotak også blir de dårligste. Men jeg gir full gass og sparer ikke på noe. Da er det konsekvensen av de dårlige takene, forklarer Strandli.

– Hvordan reagerer du på å se tv-bildene?

– Jeg håper hver gang at det er noen andre jeg skal se ... Det er tragisk!

De to roerne svarer et klart «nei» på om det er noe å lære av det som skjedde.

Brun og Strandlis helse ble vurdert av legen til det internasjonale roforbundet før torsdagens B-finale. Det ble bestemt at duoen ikke skulle ro. Strandli hadde smerter i ryggen. De var imidlertid på stadion, rigget ned båten og dro hjem til hotellet sitt. Fredag går turen til Norge.

Are Strandli blir tatt opp av en redningsbåt, men Kristoffer Brun ror båten til land etter at de kantret i semifinalen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kristoffer Brun og Are Strandli kan se tilbake på en karriere sammen med gull i VM og EM, samt bronse fra Rio-OL i 2016.

– Vi prøver å tenke på alle de gode stundene vi har hatt sammen også, sier Brun.

– Vi håpet å avslutte med et brak - og på mange måter gjorde vi det!

Om støtten etter dramaet sier han:

– Vi har fått masse gode tilbakemeldinger, både fra kjente og kjære og folk som du kanskje ikke visste fulgte med oss.

Strandli har jobbet som journalist i Finansavisen - men begynner i september i ny jobb som skipsmekler. Han legger nå opp. Brun er byggmester og utdanner seg til å bli arkitekt. Han er i tenkeboksen om fremtiden som roer.

Publisert Publisert: 29. juli 2021 12:09 Oppdatert: 29. juli 2021 12:53

