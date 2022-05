Havnet midt oppi Champions League-kaoset: – Det føltes helt voldsomt

Magne Løvø ble frastjålet billettene rett før kamp, havnet midt oppi tåregassen fra politiet og måtte se laget sitt tape finalen i Champions League.

GJEMTE BILLETTENE: Magne Løvø holder billettene opp foran kamera på vei til kamp sammen med kompisen Jan Erik Gran Olsen. Det gikk ikke lang tid før noen rev de ut av hånden på han.

Før finalen mellom Liverpool og Real Madrid lørdag kveld ble det et salig kaos utenfor Stade de France. Falske billetter, tåregass og utsatt kamp er blant noen av tingene som utspilte seg før Liverpool måtte se seg slått 1–0 av Real Madrid.

Magne Løvø hadde reist fra Oslo for å forhåpentligvis se Liverpool gå seirende ut av finalen, men kvelden endte på verst tenkelige vis.

Før han måtte se de rødkledde gå slukkøret ut av Stade de France opplevde han alle fotballsupporteres verst tenkelige mareritt.

Billettene han så trygt hadde bevart på innerlommen ble revet ut av hånden på han da han tok de opp noen sekunder før han skulle vise dem til vaktene. Han hadde på forhånd blitt advart om å passe godt på billettene.

– Jeg gjemte dem hele veien. Jeg tok opp billetten ti sekunder før jeg måtte vise dem fram, så kom det noen og bare snappa dem ut av hånden mi, forteller Magne.

Det var ikke lett å få øye på tyven blant alle menneskene utenfor stadion, og panikken begynte å vokse.

Heldigvis hadde han tatt et bilde av billettene noen timer før, og slik klarte han å komme seg inn på stadion.

KOM INN: Vel inne på stadion kunne Magne Løvø (t.v.) og kompisen Jan Erik Gran Olsen endelig sette seg ned og nyte, eller ikke, finalen av Champions League.

Panisk stemning

Frastjålne billetter ble etter hvert ikke den eneste utfordringen. Stemningen utenfor stadion ble etter hvert panisk da de flere tusen med falske billetter oppdaget hva som hadde skjedd, og at de ikke ville få komme seg inn på stadion, forteller Magne.

– Folk ble paniske. Både de med falske billetter og de med vanlige.

Han er ikke fornøyd med hvordan situasjonen ble håndtert.

– Det var ganske kaotisk. Den beslutningen de gjorde med å stenge slik at de med ekte billetter ikke kom inn engang ... Etter kampen var det skikkelig kaotisk.

Etter hvert ble de møtt av politiet som brukte tåregass for å holde folk unna stadion.

– Det føltes helt voldsomt. Det var ikke grunn til å bruke det av det vi kunne se. Det var bare med å eskalere hele problemet, sier Magne.

TÅREGASS: Liverpool-supportere dekker til munn og nese etter at politiet tok i bruk tåregass for å holde tilskuere borte fra stadion.

Kampen endte opp med å bli utsatt 36 minutter på grunn av kaoset utenfor og folk som ikke kom seg inn på stadion i tide. UEFA hevdet først at årsaken til forsinkelsen var tilskuerne som hadde kommet sent til arenaen.

Bilder og videoer fra sosiale medier viser derimot at det var lange køer mer enn to timer før planlagt start.

Senere forklarte UEFA i en uttalelse at «Liverpool-siden ble blokkert av tusenvis av fans som hadde kjøpt falske billetter».

Organisasjonen skriver at politiet brukte tåregass for å tvinge folk unna stadion. UEFA skal gjennomgå hendelsene sammen med fransk politi og det franske fotballforbundet.

– Ikke bedre av at Liverpool tapte

Politiet har også fått kritikk for at korridorene og slusene som ble satt opp utenfor stadion var for smale og trange.

– Det hopa seg opp køer overalt fordi det var trange sluser, forteller Magne.

Etter hvert som trengselen og kaoset ble verre og verre begynte Magne, som til vanlig er politimann, å hjelpe vaktene med å få unna redde barn som stod midt i kaoset.

– Vi måtte hjelpe kvinner og barn så de ikke ble klemt i front. Det var mange som hoppet over store gjerder og sprang inn på stadion.

Magne og kompisen kom seg til slutt inn litt etter klokken 21, og rakk å få med seg hele kampen.

Men opplevelsen før kampen preget resten av kvelden.

– Vi hadde kost oss og gledet oss til kamp, men hele opplevelsen hadde gjort sånn inntrykk. Hele totalopplevelsen ble så kjip. Det ble ikke bedre av at Liverpool tapte heller, legger han mulefunkent til.

I ettertid er han glad for at han ikke hadde med seg noen barn på kampen.

– Jeg har alltid sagt at det er trygt å dra på kamp, men kan ikke si det etter det her.

Liverpool har bedt om en formell gransking til årsakene og kaller problemene for «uakseptable».