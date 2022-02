Kritiserer uttaket av Iversen: – Han burde vært spart for ydmykelsen

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Burde Emil Iversen (30) gått åpningsetappen for Norge? Meningene er sterke etter at trønderen ikke klarte å henge med de beste.

TAPTE STORT: Emil Iversen fikk ikke full klaff på åpningsetappen og vekslet langt bak Russland.

«Landslagsledelsen ble avslørt. Emil Iversen burde vært spart for ydmykelsen», skriver kommentator i Adressa, Birger Løfaldli.

Han mener det var dårlig gjort å sette trønderen på åpningstappen på søndagens stafett. Iversen ble parkert av Aleksej Tsjervotkin, og vekslet over halvminuttet bak russeren. Han var også henholdsvis elleve og ti sekunder bak Tyskland og Italia.

Tidligere skiskytter Emil Hegle Svendsen skjønner lite av langrennsledelsens avgjørelse:

– Å ta ut en løper som ikke har fungert hittil i sesongen på en stafett i høy høyde med knallharde løyper, er uforståelig, sier han til VG.

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum står fast ved at valget av Iversen var riktig.

– Når man tar ut et lag, er det mye man må ta hensyn til. Alle var enige i at Emil var et bra valg. Han fikk det tungt, men jeg er glad for at han ikke mistet hodet da det ble en luke. Da kunne det sprukket totalt, sier Myhr Nossum til VG.

Norge klarte aldri å hente inn Russlands ledelse og underveis i løpet fikk Iversen et stikk fra Maren Lundby:

Iversen raste mot landslagsledelsen etter at han ble vraket til 15-kilometeren tidligere i mesterskapet. 30-åringen hevdet at han var lovet en plass på laget.

«Var Iversens form blitt kraftig forbedret fra da 15-kilometerslaget ble tatt ut? Ble den kraftige kritikken utslagsgivende, slik at uttaket ble en form for kompensasjon, et plaster på såret?» spør Løfaldli.

Etter etappen tok Iversen selvkritikk for egen prestasjon og innrømmet at han gledet seg til å komme hjem til Norge.

Men langt ifra alle mener at det var feil å gi han sjansen.

– Det var godkjent, tenker jeg. Om han hadde holdt følge med Pellegrino hadde det vært bra, sier Kari Øyre Slind.

Hun satt i VGs OL-studio sammen med langrennstrener Sondre Sundby.

– Det var ikke feil at han fikk gå etappen, mener han.

Odd-Bjørn Hjelmeset støttet valget av Iversen før stafetten og vil ikke slakte avgjørelsen i etterkant heller. Han mener trønderen ble «sendt til ulvene».

– Han la hodet på blokken, men dessverre fikk ikke han hodet bort. Da blir det litt voldsomt. Det er ikke sikkert det hadde vært noe bedre noen andre. Russerne er gode, sier den tidligere langrennsløperen.

– Var det riktig å gi ham en OL-plass allerede 20. desember?

– Det handler litt om trygghet. Det han gjorde i starten av sesongen var fantastisk bra. Jeg ser ikke på det som noe feil. Han har ikke hatt stang inn i år og er nok litt i villrede. Det er kjedelig for en så rutinert mann som Iversen. Det er viktig for Fossum å gi noen beskjed tidlig, sånn at du kan roe ned. Det er ikke bare Iversen det har gått galt for, mener Hjelmeset.