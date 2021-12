Tuchel slår tilbake mot Lukaku-utspill: – Liker det ikke

Romelu Lukaku har uttalt at han er misfornøyd med sin egen situasjon i Chelsea, og går langt i å kritisere manager Thomas Tuchel. Nå svarer manageren med samme mynt.

IKKE PERLEVENNER: Romelu Lukaku er misfornøyd med Chelsea, og Thomas Tuchel er misfornøyd med uttalelsene.

Publisert Publisert Nå nettopp

– La oss være ærlige. Jeg liker det ikke, for det skaper støy som vi ikke trenger. Det er enkelt å ta setninger ut av kontekst, men så klart liker jeg det ikke, sa Chelsea-manageren på en pressekonferanse fredag formiddag.

Tuchels utspill kommer i kjølvannet av at Lukaku, som scoret mot Brighton onsdag, har uttalt seg om sin situasjon i klubben.

For i et intervju med Sky Italia, som ble gjort tidligere i måneden, ga belgieren klart uttrykk for at han er misfornøyd med egen situasjon i Premier League-klubben.

– Fysisk har jeg det bra. Men jeg er ikke fornøyd med situasjonen i Chelsea, sa Lukaku.

Han går langt i å kritisere trener Tuchels taktiske disposisjoner.

– Tuchel har valgt å spille med et annet system, men jeg gir ikke opp, jeg skal være profesjonell. Jeg er ikke fornøyd med situasjonen, men jeg er profesjonell – og jeg kan ikke gi opp nå, sa belgieren.

Saken oppdateres!