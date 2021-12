Patrick Thoresen om ny hockeystopp: – Ser ikke bra ut

(Stavanger Oilers-Manglerud Star 4–3, Sparta-Stjernen 2–3, Ringerike Panthers-Grüner 3–1) Patrick Thoresen (38) er ikke overbevist om at ishockeysesongen vil bli fullført. I januar må hans Storhamar «ta igjen» fire kamper og spille ni i løpet av 26 dager.

HÆRFØRER: Patrick Thoresen (38) har som vanlig vært toneangivende i klubblaget Storhamar og eliteserien i ishockey denne sesongen – unntatt den siste måneden. Hamar-laget har ikke spilt kamp siden 4. desember.

– Jeg må si at jeg tviler litt, hvis vi ser på utviklingen og lytter til professorer som sitter på mer informasjon enn Ola nordmann. Det ser ikke bra ut. Jeg føler meg ikke trygg, svarer Thoresen på spørsmål om han tror ishockeytoppserien vil unngå en reprise av de to foregående sesongene.

Han ble antagelig ikke styrket i troen på at det endelig vil gå bra etter at han og de andre Storhamar-spillerne måtte i karantene som følge av et par positive prøver julaften.

Fort snart to år siden ble NM-sluttspillet kansellert da covid-19 «stengte ned» Norge i midten av mars. I januar 2021 ble resten av sesongen avlyst etter smitteutbrudd blant spillere hos stort sett alle de 10 lagene i ishockeyens toppserie, Fjordkraft-ligaen.

For noen dager siden uttalte generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund at det ikke er grunnlag for å stoppe sesongen 2021/22, på tross av publikumsbegrensninger (nå 50) og nylige smitteutbrudd.

Fakta Dagens kamper: Romjulsdobbeltkampene Frisk Asker-Vålerenga og Lillehammer-Storhamar 28.12 og 30.12 ble utsatt etter påvist covid-19-smitte og lagkarantene hos Frisk og Lillehammer. Kampene i Fjordkraft-ligaen 30. desember: Stavanger Oilers-Manglerud Star 4–3 (Manglerud Star ledet 2–1 etter første periode, Oslo-lagets Steffen Thoresen utlignet til 3–3 da det gjensto 12 minutter, Martin Lefebvre ble matchvinner to minutter senere – i overtallsspill fem mot fire) Sparta-Stjernen 2–3 (Sparta ledet 2–1 etter første periode. Tidligere Vålerenga-spiller Filip Gunnarsson utlignet for Stjernen fire og et halvt minutt før ordinær spilletids slutt, Ole Einar Engeland Andersen ble matchvinner da han gjorde 3–2 (hans åttende mål denne sesongen) 50 sekunder senere. Stjernen slo Sparta 3–2 på hjemmebane for to dager siden. Ringerike Panthers-Grüner 3–1 (Grüner tok ut keeper Papillon 53 sekunder før slutt, men Michael Söderberg satte 3–1 i tomt mål da det gjensto 50 sekunder). Ringerike Panthers vant 5–4 over Grüner etter spilleforlengelse og straffeslagkonkurranse i Oslo for to dager siden. Les mer

– Sytti til åtte prosent av spillerne er semiproffer, mange har kone i sivil jobb og barn i barnehagen. Vi kan ikke isolere oss. Det går ikke. Det er ingen nye tiltak ut over de vi har hatt hele tiden, svarer Patrick Thoresen på spørsmål om de praktiserer strengere forholdsregler enn «før».

Storhamar fikk utsatt kamper i begynnelsen av desember fordi mange av lagets spillere ble tatt ut til U20-landslagets VM-tropp. Da 12 Lillehammer-spillere fikk påvist covid-19-smitte for halvannen uke siden, medførte det utsettelse av mjøsderby-kampene Lillehammer-Storhamar 28. desember og Storhamar-Lillehammer 30. desember.

Den første er flyttet til 4. januar, den andre til 22. februar.

Det innebærer at Storhamar i henhold til nå gjeldende serieoppsett skal spille ni kamper i januar. I desember spilte Thoresen & co. kun to, hjemme mot Grüner 2. desember (2–1) og borte mot Stjernen 4. desember (3–6).

Fakta 3. plass i målpoengstatistikken Storhamar-kaptein Patrick Thoresen (24 kamper) ligger på 3. plass i Fjordkraft-ligaens målpoengstatistikk – bak Frisk Askers David Morley (26 kamper) og Ringerikes David Åslin (27 kamper): 1) David Morley, Frisk Asker: 13 mål/29 målgivende pasninger, 2) David Åslin, Ringerike Panthers: 12/25 3) Patrick Thoresen, Storhamar: 16/20, 4) Kristian Jakobsson, Sparta: 15/20, 5) Patrick Newell, Stjernen 13/21, 6) Viktor Granholm, Frisk Asker: 20/13 Les mer

En måned uten seriekamp midt i sesongen er selvsagt ikke optimalt.

– Jeg tipper at jeg vil føle meg veldig sliten og utmattet, som om jeg skulle være i dårlig form – fordi vi har hatt dårlig kamptrening. Fordelen kan være uthvilt hode og kropp. Men jeg vil nok kjenne på et «tilbakefall» etter noen kamper, sier Patrick Thoresen med tanke på kampprogrammet 4. til 29. januar – match hver tredje dag over 26 dager.

– Er det rovdrift?

– Det kommer an på hvor bred tropp du har. Vi er avhengig av å ha i alle fall fire rekker. Det vil bli en stor påkjenning for noen spillere. Men jeg mener det er like mye en mental påkjenning som en fysisk påkjenning i slike perioder. Det er så enkelt som å «ta en dag av gangen», og ikke tenke to uker frem, på hva som vil skje da. Jeg vil ikke kalle det rovdrift, men du vil kjenne det, svarer Patrick Thoresen.

HOLDER FORTET: Stavanger Oilers Nicolai Bryhnisveen (t.v.), Thomas Berg-Paulsen, Ludvig Hoff og Tommy Kristiansen feirer en scoring i oppgjøret mot Manglerud Star for to dager siden (seier 3–0). Torsdag kveld slo serielederen Oslo-laget 4–3 (Dan Kissel 4 målgivende) på hjemmebane i DNB Arena.

Storhamar ligger etter drøyt halvspilt serie på 7. plass i tabellen og har tre og fire kamper til gode på topplagene Stavanger Oilers og Fredrikstad-laget Stjernen.

– Jeg har vanskelig for å se at noen av de andre lagene vil ta igjen de to. Jeg er like overrasket som alle andre utenfor Fredrikstad over at Stjernen har vært så stabilt gode. Jeg tror de vil være med i kampen om serie- og NM-gullet, men at Oilers med sin erfaring – de har vært denne situasjonen og posisjonen før – vil ta det til slutt, sier Patrick Thoresen.

NYE TIDER: Fredrikstad-laget Stjernen har hatt mange grunner til å juble denne sesongen. Her etter en scoring av toppscorer Patrick Newell mot Vålerenga i Jordal Amfi 18. november. Torsdag slo de naborival Sparta 3–2 for andre gang i løpet av to dager.