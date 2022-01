Snowboard-Røisland klinte til med 2. plass i Calgary

OL-medaljehåp Mons Røisland (24) bekreftet at han er på vei mot Beijing-formen da han hevet seg voldsomt i andre og avgjørende omgang i verdenscupfinalen i slopestyle i Calgary – og knep 2. plassen.

YES: Mons Røisland tok sin andre pallplass i verdenscupen denne sesongen, i Calgary lørdag. En måned før OL i Beijing ble han nummer to i slopestyle i OL-byen fra 1988. Bildet er fra da han vant sølvmedaljen i X Games i januar 2020.

– Ja, dette var gøy, kommenterte Viaplays snowboardekspert Silje Norendal da Mons Røisland i andre og avgjørende omgang med en avsluttende «backside 1260» hoppet seg inn til en foreløpig 2. plass med tidlig start.

– Der fikk Mons det virkelig til å stemme, tilføyde hun etter poengscoren 84,50.

Til slutt var kun hjemmefavoritt og OL-gullvinner Sébastien Toutant (86,86 poeng fra første omgang/86,35 andre run) bedre enn Mons Røisland, som ble nummer tre i Big Air i verdenscupen i Colorado i begynnelsen av desember.

Amerikaneren Luke Winkelmann ble nummer tre med beste poengscore 83,20.

Kanadiske Mark McMorris (28) var best i kvalifiseringen, med 92,25 poeng (av 100). Verdenscuparrangøren valgte å droppe semifinalene på grunn av lave temperaturer og vanskelig vind i OL-byen Calgary. Lørdag morgen lokal tid var det rundt minus 15 grader celsius rundt slopestyleløypa, og arrangøren reduserte antall runs (omganger) i finalen fra vanlige tre til to – med beste run som tellende.

Med syvende plass (68,25 poeng) fra sitt kvalifiseringsheat startet allerede OL-uttatte Mons Røisland (24) som nummer tre i finalens første run. Markus Olimstad (27), som i konkurranse med OL-sølvvinner Ståle Sandbech (28) ligger best an til å ta den siste av mennenes tre OL-plasser, dro av gårde som nummer syv.

– Typisk når det er så kaldt blir snøen noe «luggete». Det var nok det som skjedde med Mons (Røisland). Du ser han hekter. Han har et forsøk til, kommenterte Silje Norendal da Røisland gikk over ende etter en såkalt 1260 over et av hoppene.

Tonen var mer positiv under Markus Olimstads første kjøring.

– Hånda i været. Tydelig fornøyd. Dette var gøy, utbrøt Norendal da Olimstad avsluttet med en backside 1260 – og gikk opp i foreløpig ledelse med 75,78 poeng.

«Foreløpig» varte ikke lenge. I neste run klinte Luke Winkelmann til med et mer teknisk krevende run. Amerikaneren ble dommerbelønnet med 83,20 poeng. Foran det avgjørende runnet innehadde Markus Olimstad 6. plass etter at tyske Leon Vockensperger (22), hjemmebanemann Sebastian Toutant (29), belgiske Sebbe De Buck (26) og Mark McMorris også hadde gått forbi ham.

Markus Olimstad mislyktes i sitt andre run.

Mons Røisland var bare nummer 12 av 15 startende.

OL-klare Marcus Kleveland valgte å stå over Calgary-verdenscupen. Han har i stedet trent hjemme på Dombås i jul- og nyttårshelgen.

Hanne Eilertsen klarte ikke å kvalifisere seg til finalen for kvinner. Hun har dermed – etter en tidligere 8. plass i Big Air – to muligheter til for å få utdelt OL-billett i henhold til Olympiatoppens krav om to topp 12 plasseringer eller en topp seks plassering.

I OL-gullvinnerne Anna Gassers og Jamie Andersons fravær vant Kokomo Murase (18) verdenscupfinalen for kvinner i Calgary med 77,58 poeng, foran landsmanninne Miyabi Onitsuka (77,18) og kanadiske Laurie Blouin (75,73).