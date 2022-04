Her er Hovland dårligst av alle: – Tallene lyver ikke

Viktor Hovland (24) er rangert som verdens fjerde beste golfspiller, men han har likevel én stor utfordring i spillet foran denne ukens storturnering.

MYE Å HENTE: Viktor Hovland har størst forbedringspotensial rundt greenene, som fra bunker. Her på det andre hullet under tirsdagens trening på Augusta.

Publisert For mindre enn 30 minutter siden

For tredje gang i sin karriere er Hovland klar for spill på den legendariske Augusta-banen i Georgia, når første runde av US Masters starter torsdag.

Nordmannen ble beste amatør da han spilte turneringen for første gang i 2019 med en delt 32. plass. I 2021 endte Hovland på en delt 21. plass. Før årets utgave regnes nordmannen blant kandidatene til å vinne turneringen.

Da må alle deler av spillet sitte, på en bane som er kjent for sine harde, ondulerte og raske greener.

PGA-tourens statistikker viser at nordmannen er høyt oppe på flere parameter, men på ett felt er han faktisk dårligst av alle på PGA-touren denne sesongen: Spillet rundt greenen, de korte slagene fra 30 yards (27,4 meter) og inn. Der er Hovland nummer 209 og har ingen bak seg.

Hovland taper i snitt 0,83 slag per runde til «feltet» rundt greenene, det betyr at han over fire runder i snitt taper 3,3 slag til de andre spillerne.

Til sammenligning tjener den nye verdenseneren Scottie Scheffler 0,33 slag pr. runde. Over fire runder er da Scheffler 4,6 slag bedre enn Hovland på denne delen av spillet.

Under den siste pressekonferansen foran gigantturneringen US Masters ble Hovland spurt om hvordan han har jobbet med sitt «short game», altså nærspillet rundt greenene.

– For meg handler det mest om å få teknikken til å sitte og bli mer stabil. På denne banen, når greenene er så harde som de er, kan man på noen av dem ende opp på steder som gjør at man må få ballen opp i lufta. Da handler det meste om kontrollere «spinnen» (skruen) og få god ballkontakt, sier Hovland – og forteller at han ble veldig imponert av hvordan engelske Paul Casey håndterte det under treningsrunde de spilte sammen mandag.

Fakta Her «tjener» og «taper» Hovland til konkurrentene: PGA-touren har statistikk over gode de forskjellige spillerne er på de forskjellige delene av spillet. Her er Hovlands tall: Utslag fra tee : Nummer 7. Blant de mest nøyaktige. Hovland tjener 0,58 slag på resten av feltet per runde.

Fra tee til green : Nummer 31. Denne statistikken måler hvor gode spillerne er til å komme på green på stipulert antall slag, ett på «par tre»-hull, to på «par fire» og tre slag på «par fem»-hull. Hovland tjener 0,77 slag på resten av feltet per runde.

Innspill til green : Nummer 3. Jernslagene inn mot green er en av Hovlands store styrker, han tjener 1,01 slag på resten av feltet per runde. Men når han misser, er han i trøbbel...

Rundt greenen : Nummer 209. Hovlands svakhet. Sist av alle. Taper 0,83 slag på resten av feltet per runde.

Putting: Nummer 53. Her har han forbedret seg og Hovland tjener 0,28 slag på resten av feltet per runde. Les mer

Eurosport-ekspert Per Haugsrud mener at Hovland er så god i andre deler av spillet sitt at han ikke trenger å bruke nærspillet så ofte, men:

– De lyver ikke, de tallene der. Han er fullt klar over det. Fordi han ofte treffer greenen fra fairway, trenger han ikke «chippe» (nærspillet). Han har ikke den beste chippeteknikken, det ser ikke naturlig ut – som alt annet han driver med, illustrerer Haugsrud.

Han mener nettopp denne teknikken er noe av det letteste å gjøre noe med, og sier det definitivt er utviklingspotensial i denne delen av Hovlands spill. På Augustas notoriske greener kan dette skape en ekstrautfordring.

– Ja, det kan bli et problem. De greenene er som en elefantgravplass med parkettgulv på toppen. Det renner av på andre kanter, det blir en del «chipping» uansett hvor god du er, sier Haugsrud – og sier en løsning kan være å bruke putteren oftere.

GOD FRA TEE: Driveren er en av Viktor Hovlands beste køller.

Hovland slår ut torsdag klokken 20.22 norsk tid, i den nest siste gruppen, sammen med tidligere US Masters-vinner Jordan Spieth og regjerende OL-mester Xander Schauffele.

PS! Amerikanske Jim Knous er best av alle rundt greenen – han tjener 0,75 slag per runde. Men Knous er svakere på det meste av det andre i golf og er helt nede på 769. plass på verdensrankingen.