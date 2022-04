Snakker ut om «Ødegaard-krangelen»: – Noe jeg reagerte på

ULLEVAAL STADION (VG) Ada Hegerberg er tilbake på det norske fotballandslaget og inviterer Martin Ødegaard til en diskusjon om likestilling etter «krangelen» de hadde i 2019.

SNAKKER UT: Ada Hegerberg (til høyre) fortalte på en pressekonferanse med landslaget blant annet om hvordan hun opplevde «krangelen» med Martin Ødegaard hadde tilbake i 2019. Til venstre landslagstrener Martin Sjögren.

– Det er klart noe jeg reagerte på. Det intervjuet var gjort seks måneder tidligere, og var et svært viktig intervju om norsk kvinnefotball, sier Hegerberg under en pressekonferanse med landslaget.

Stjernekonflikten startet rett før kvinnelandslaget skulle åpne sitt verdensmesterskap i Frankrike sommeren 2019. Et hardtslående intervju med Ada Hegerberg ble publisert av fotballmagasinet Josimar.

«Jeg har vært knekt psykisk. Det har vært en dønn depressiv følelse. Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget,» sa Hegerberg til Josimar, i samarbeid med Morgenbladet.

Kritikken hennes mot Norges Fotballforbund hadde aldri vært sterkere. Ødegaard mente det var forstyrrende for de spillerne som gjorde seg klare for VM. Senere samme dag tok han til hardt motmæle mot Hegerberg.

«At du nå velger å gjøre et slikt intervju, er totalt uforståelig. Timingen er skrekkelig. Valget om å ikke spille for Norge er ditt, men respekter Norge og landslaget vårt. Det holder nå,» skrev herrelandslagets den gangen største stjerne på Instagram.

Under seansen på Ullevaal fikk Hegerberg spørsmål om hvorfor hun slettet Maren Mjelde og andre landslagsspillere som venn på Facebook:

– Uten at han kanskje hadde gått helt i dybden, tok han valget om å gå ut i sosiale medier. Menn står ikke overfor de samme utfordringene som kvinner gjør, samtidig er dette tre år siden. Vi er begge landslagsspillere og ønsker én ting, det er å gå i riktig retning. Hvis Martin Ødegaard har lyst til å ta en prat om likestilling, er døren min åpen for det, sier Lyon-stjernen.

Ødegaards melding på Instagram utløste en offentlig skittentøyvask, støtten og kritikken strømmet inn til både Ødegaard og Hegerberg – som selv var tause.

Arsenal-spilleren, i dag landslagskaptein, sa senere at han var forberedt på at det ble oppstyr og det kom også frem at medierådgiver Svein Graff var orientert om meldingen før den ble publisert.

Det samme var daværende landslagssjef Lars Lagerbäck, som også ga Ødegaard råd før hans offentlige utfall mot Hegerberg.

Fakta Ada Stolsmo Hegerberg: Alder: 26 (født 10/7-95 i Sunndalsøra)

Klubb: Olympique Lyonnais (Lyon)

Tidligere klubber: Sunndal, Kolbotn, Stabæk, Turbine Potsdam

A-landskamper/mål for Norge: 66/38

Debut på landslaget: Som 16-åring i 2011

Utmerkelser: Vant i 2016 både Aftenpostens gullmedalje (som første fotballspiller noensinne) og Sportsjournalistenes statuett (som første kvinnelige fotballspiller), i tillegg til Uefa-prisen som årets kvinnelige spiller i Europa. I 2018 ble hun som første kvinne tildelt Ballon d’Or (Gullballen). Har vunnet NFFs gullball tre ganger.

Utvalgte meritter, med Stabæk: Cuptittel 2012. Med Lyon: Fem Champions League-trofeer, seks franske serietitler og fem franske cuptitler. Med Norge: EM-sølv i 2013.

Hegerberg ble 30. oktober 2019 mestscorende kvinne i mesterligaen da hun slettet Anja Mittags rekord på 51 mål. Hun gjorde i oktober i fjor comeback etter alvorlige skadeproblemer som satte henne utenfor i 625 dager, og hun pyntet forrige uke på CL-rekorden til 57 mål.

Aktuell: Gjør comeback på landslaget etter at hun 29. august 2017 offentliggjorde at hun tok «pause» fra landslagsspill på grunn av misnøye med fotballforbundets arbeide med landslaget i planlegging, forberedelser og gjennomføring, kommunikasjon og dialog. Les mer

Hegerberg forteller at hun ikke har snakket med Ødegaard siden den offentlige krangelen.

– Vi har ikke gjort det, men det er klart vi får muligheten til det fremover, sier hun.

VG spurte i forrige uke Ødegaard, via landslagets medieansvarlig Morten Morisbak Skjønsberg, om hva han tenker i dag om ordene som falt i 2019.

«Det har jeg lagt bak meg for lenge siden. Det er flott at Ada er tilbake og at saken er løst. Hun kommer til å bli en viktig brikke for Norge i sommerens EM», svarte Ødegaard etter 9–0-seieren over Armenia forrige uke.

COMEBACK: Ada Hegerberg (til høyre) gjør comeback på landslaget. Spissen har ikke spilt for Norge siden EM i 2017. Her avbildet på vei ut fra sin første dag tilbake på landslaget på Ullevål med fotballpresident Lise Klavenes (til venstre) og landslagstrener Martin Sjögren (i midten).