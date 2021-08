Spillet bak Messi-exiten

Den anerkjente journalisten og forfatteren Graham Hunter mener Lionel Messis (34) avskjed fra FC Barcelona er en del av et større spill mellom stormaktene i La Liga – paradoksalt nok for å gjøre det mer sannsynlig at 34-åringen blir.

SJOKK – ELLER? FC Barcelona bekreftet torsdag kveld at de ikke har klart å forlenge Lionel Messis kontrakt. Foto: SERGIO PEREZ / REUTERS

– Dette er et «power play» (maktspill) for å gjøre det mer sannsynlig at Lionel Messi blir, sier Hunter til VG.

Hunter har skrevet flere bøker om nettopp FC Barcelona, og kjenner klubben og ligaen tett gjennom sine to tiår i Spania. Torsdag sprakk nyheten om at FC Barcelona ikke har mulighet til å forlenge Lionel Messis kontrakt grunnet «økonomiske og strukturelle utfordringer» – til tross for at klubben og spilleren er enige om betingelsene og et stort lønnskutt.

Disse utfordringene knytter seg til La Ligas nye Financial Fair Play (FFP)-reguleringer, og ifølge New York Times må klubben kvitte seg med rundt to milliarder i lønnsutgifter for å kunne forlenge Messis kontrakt i henhold til reguleringene.

– Det ble kjent for en del uker siden at Lionel Messi hadde en avtale om å forlenge, det impliserer at han vil bli og ofre økonomisk for å gjøre det. Han kunne fått gigantiske lønninger i PSG eller Manchester City, men Barcelona er i en forferdelig økonomisk situasjon, sier Hunter.

Ingen unntak

La Liga-president Javier Tebas sier ifølge Reuters at en klubb med gjeld på Barcelonas størrelse – ti milliarder kroner – ikke vil få unntak fra disse FFP-reglene. Selv for å forlenge med ligaens soleklart største profil.

– Barcelona-president Joan Laporta har tenkt at dette er en god måte å påvirke La Liga til å redusere FFP-reguleringene, for å gjøre det mulig å forlenge Messis kontrakt. Det er mange i La Liga som mener det er viktig at han blir, sier Hunter, og viser til den enorme interessen det er rundt argentineren og hvilken betydning det har for det kommersielle – for alle klubbene.

Nylig har La Liga inngått en samarbeidsavtale med investeringsfondet CVC, som har investert drøye 28 milliarder kroner i spansk fotball – mot ti prosent eierandel i et nytt selskap som skal forvalte alle La Liga-relaterte selskaper og samarbeidsavtaler og deler av deres kommersielle rettigheter.

På overflaten en kjærkommen investering i en økonomisk hardt presset liga.

Men avtalen kommer med strenge reguleringer og avtalen strekker seg gjennom flere tiår, med implikasjoner på salg av de verdifulle TV-rettighetene. En majoritet av La Ligas totalt 42 klubber må godkjenne avtalen før den går gjennom.

– Det fremstår kanskje som en redningspakke, og den kommer på et viktig tidspunkt, men det er ikke en redningspakke. Prosessen startet i det øyeblikket La Liga fant ut at pandemien ville føre til enorme økonomiske tap. Samtidig er det noe La Liga-toppene har sett på i mange år, med én ting i hodet: Hvordan kan man minske forskjellen til Premier League på økonomi og konkurransedyktighet, sier La Liga-ekspert Petter Veland.

Ikke fornøyd

Ikke lenge etter pressemeldingen som bekreftet Lionel Messis avskjed, sendte katalanerne ut en ny pressemelding.

«FC Barcelona mener at den offentliggjorte avtalen mellom CVC og La Liga ikke er blitt godt nok diskutert med klubbene, som eier TV-rettighetene, og at summen ikke stemmer overens med avtalens lengde og at deler av alle klubbenes audiovisuelle rettigheter er påvirket i 50 år fremover», skriver de.

Real Madrid har lagt ut en likelydende pressemelding. De er ikke fornøyd med å gi fra seg så mye kontroll til oppkjøpsfondet og har selv mye makt i kraft av sin størrelse og merkevare.

Her kommer Messi inn.

– Hverken Barcelona eller Real Madrid er veldig fornøyd med avtalen, men CVC vil naturligvis ha Messi i ligaen. Om organisasjonen La Liga forsøker å selge produktet La Liga, er det krise om det er uten Lionel Messi. Ville ikke du ønsket at ligaens soleklart største spiller skulle bli i ligaen du nettopp har kjøpt rettigheter i? spør Graham retorisk om Messis rolle i det hele.

Og det er med dette han mener at Barcelona gjennom å annonsere Messis avskjed paradoksalt nok jobber for å gjøre det mer sannsynlig at han blir – gjennom å utsette La Liga for press i en kritisk fase av oppkjøpsavtalen.

Fredag klokken 23.00 har president Laporta annonsert en pressekonferanse, trolig om situasjonen.

Timingen var et sjokk

Nyheten om Messis exit tok de fleste på sengen, men Hunter mener det bare var én grunn til å virkelig heve øyenbrynene.

– Timingen var et sjokk. Det var ingen rykter om annonseringen, heller at de skulle annonsere at han skulle bli. Men de som er sjokkerte over at det kunne skje i det hele tatt, har vært naive – alle som har fulgt historien vet at det var en veisperre, selv om klubben og Messi var enige, sier han.

Forrige sommer ble det kjent at Messis ønsket å forlate klubben han har spilt i siden han var 13 år, men da av en annen grunn: Misnøye med ledelsen til president Josep Maria Bartomeu.

I mars ble Bartomeu erstattet av tidligere Barcelona-president Joan Laporta, som nå fremstår som et geni i Hunters øyne.

– Han har opprettet en vinn-vinn-situasjon. Om Messi forlater, har ikke Laporta gjort noen feil i andres øyne – feilen ligger hos La Liga. I tillegg kan han løse en desperat økonomisk situasjon om Messi forlater. Om maktspillet lykkes og Barcelona får unntaket de trenger for å gi ham en ny avtale, vil Laporta stå igjen som mannen som utfordret La Liga og fikk den store helten til å bli, forklarer Hunter.

La Liga-president Javier Tebas er også en av de mest hardnakkede motstanderne av Super League-prosjektet, som Barcelona, Real Madrid og italienske Juventus fortsatt stiller seg bak. Hunter mener CVC-avtalen var et forsøk på å slå tilbake mot Super League-prosjektet. I Italia ble et lignende CVC-oppkjøp stoppet av motstand fra flere klubber, skriver New York Times.

På spørsmål om hva Barcelona risikerer med dette maktspillet, svarer Hunter:

– De forteller sannheten i pressemeldingen om Messis avskjed. Selv om de er enig med Messi, er de milevis unna å møte FFP-reglene. De har ingenting å tape.

