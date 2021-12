Tarjei Bø om Samuelsson: - Han leker med oss

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Svenske Sebastian Samuelsson (24) ser ut til å være nærmest uslåelig i sporet i år. Selv med én bom utklasset han hele feltet og tok sin andre strake seier i verdenscupen i skiskyting.

SUPER-SVENSKE: Sebastian Samuelsson med jubelbrøl etter at han gikk i mål og vant sprinten.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Han er i monsterform, advarer Tarjei Bø.

– Vi går ikke sent, men de siste rundene som «Sebbe» går... Han leker med oss, rett og slett. Vi må bare være ærlig. Vi leser tallene og de lyver ikke. Vi er ikke i nærheten, sier Bø til VG.

Han ble nummer åtte på sprinten i kveld, men i skitid ble han slått med nesten 40 sekunder av Samuelsson i et renn hvor Vetle Sjåstad Christiansen ble beste nordmann med sin 5. plass.

– Jeg er veldig fornøyd, og litt overrasket. Nordmennene fortalte meg at det er første gang på to år at en har vunnet en sprint med bom, sier Samuelsson til SVT.

– Han er i sitt livs form og så får vi håpe at han ikke har mer å gå på til OL, at dette er det beste vi ser av ham i år, sier Tarjei Bø.

Han hadde Sturla Holm Lægreid foran seg på en 6. plass, men lillebror Johannes bak seg på en 9. plass. Som på sprinten i forrige uke var Vetle Sjåstad Christiansen beste norske i feltet.

– Tungt å svelge

– Det var et kjempebra løp. Jeg bommet på det siste skuddet, men jeg gikk for det. Det var et perfekt taktisk og disponert løp. Så er det noen som er sterkere, og det må man bare erkjenne og spesielt «Sebbe» som er i monsterform. Det er tungt å svelge, men jeg skal hylle ham for det, sier Sjåstad Christiansen.

Han lover at svenskene skal få «hevn» på lørdag, på stafetten.

Svenske Sebastian Samuelsson knuste alle på søndag, og kopierte bragden, selv med én bom på torsdagens sprint. Svensken gikk desidert raskest og vant med 18 sekunder ned til franske Emilien Jacquelin. Quentin Fillon Maillet ble nummer tre.

– En drømmestart på sesongen, konkluderer NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

BESTE NORSKE: Vetle Sjåstad Christiansen ble beste nordmann på 5. plass i Östersund.

Sturla Holm Lægreid fikk revansjert seg fra den skuffende 37.-plassen han tok i Östersund søndag. Bærumsgutten skjøt to fulle hus men ble slått av 20 andre i skitid.

– Det var gøy å få litt formutløsning i dag. Nå går det riktig vei. I dag går jeg et bra skiskytterrenn ut i fra forholdene. Jeg var veldig kald på hendene selv om jeg tok alle grep for å holde varmen. Derfor måtte jeg bruke litt tid på å få ned blinkene, sier Holm Lægreid til VG.

I kveld hadde han også foreldrene på plass på stadion.

Johannes Thingnes Bø endte på 9. plass.

– Vi hadde ikke dårlige ski, men svenskene har hatt bedre ski enn oss. Vi er et stykke bak og det må vi bare innrømme, sier Thingnes Bø.

Sivert Guttorm Bakken ble nummer 18 og Johannes Dale nummer 38.