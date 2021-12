Rangnick avslører Solskjær-prat: – Samtalen varte i over to timer

Ole Gunnar Solskjærs etterfølger møtte pressen for første gang som Manchester United-manager fredag formiddag.

OBSERVERTE: Ralf Rangnick fulgte nøye med da Manchester United slo Arsenal 3–2 torsdag kveld.

– Dette er en enorm klubb. Kanskje verdens største. Jeg gleder meg veldig til å jobbe med spillerne vi har her. Det er en stor utfordring, men jeg ser frem mot den, sier Rangnick under fredagens pressekonferanse.

Mens Michael Carrick ledet laget til seier i sin tredje kamp mot Arsenal torsdag, observerte den tyske manageren kampen fra tribuneplass. Nå er visumet i orden, og Rangnick er klar til å lede laget mot Crystal Palace søndag.

Tyskeren avslører at han har snakket med Solskjær etter at nordmannen fikk sparken.

– Vi snakket sammen forrige søndag før kampen mot Chelsea. Samtalen varte i over to timer, og han var veldig generøs og hjelpsom. Han kom med sine betraktinger og detaljer om laget.

TØFF SLUTT: Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-prosjekt gikk bratt nedover denne høsten.

Mange er nok spent på hvilken innvirkning «Gudfaren av Gegenpress» vil ha på laget. Tyskeren skal ha sin første treningsøkt på Carrington senere i dag.

– Jeg har sett de siste kampene. Det er åpenbart at laget har mye talent. Målsetningen for meg de neste ukene er å få mer balanse inn i det. For meg handler det om å minimere risikoen for at tilfeldigheter spiller inn, sier tyskeren, som også påpeker at han forsøkte å overtale Michael Carrick til å bli med videre.

Caretaker-manageren ga seg etter gårsdagens seier mot Arsenal:

Særlig spørsmålet rundt Cristiano Ronaldos evne til å presse og å være en god førsteforsvarer har vært reist siden Rangnicks inntog ble kjent.

– Man må alltid tilpasse seg etter spillerne man har. Ikke omvendt. Han er en strålende spiller. Jeg har aldri sett en 36-åring på det nivået. Han utgjør fortsatt en enorm forskjell. Dette er den tøffeste ligaen i hele verden, hvor vi trenger alle mann. Men det jeg så av ham i går signaliserte at han er mer enn villig til å gjøre den jobben som trengs.

MENER RONALDO BLIR VIKTIG: Cristiano Ronaldo scoret to mot Arsenal torsdag.

Cristiano Ronaldo var ikke den eneste enkeltspilleren Rangnick måtte svare på spørsmål om. Også Erling Braut Haalands navn dukket opp. Da avviste han på humoristisk vis at han har en bonus i kontrakten sin om han skulle klare å lokke nordmannen til United.

– At Erling er en fantastisk spiss er jeg fullt klar over. Jeg jobbet i Salzburg da de signerte ham fra Molde. I løpet av de to siste årene har hele verden fått se hvilken spiller han er, men da var det nok ingen som hadde trodd på denne enorme utviklingen. Men disse spekulasjonene er grunnløse. Jeg er mer enn tilfreds med det vi har her, sier Rangnick om jærbuen.

AVFEIER HAALAND-RYKTER: Erling Braut Haaland er ute tvil et av verdens heteste overgangsobjekter. At han blir Manchester United-spiller virker dog usannsynlig.

Da Ole Gunnar Solskjær kom inn som midlertidig manager i desember 2018, gjorde han sakene sine så godt at ansettelsen ble gjort permanent noen måneder senere. Rangnick utelukker ikke å gripe den samme muligheten, skulle den komme.

– Klubben har vært veldig klar på at det er snakk om seks måneder som manager. Vi har ikke snakket om hva som skal skje til sommeren. Nå leter de etter en annen manager, men om de henvender seg til meg, får vi se hva som skjer. Dette er foreløpig bare hypotetisk.

Rangnick fikk naturlig nok spørsmål om hva han kan oppnå når det kommer til tabellplassering. Foreløpig er det tre poeng opp til den viktige 4.-plassen.

Rangnick fikk tilbud fra nettopp Chelsea tidligere i år. I stedet var det Thomas Tuchel som kom inn og gjorde umiddelbar suksess. Grunnen til at Ragnnick takket nei til London-klubben er flerdelt.

– Da Chelsea kontaktet meg i februar, snakket de kun om en periode på fire måneder. Det var ingen perspektiv på å jobbe lenger sammen. Her snakker vi om nesten syv måneder. I tillegg har vi blitt enige om en konsulentrolle på to år. Og for å være ærlig, er det vanskelig å avslå en slik mulighet når Manchester United kommer med en henvendelse.