Rafael Nadal skrev tennishistorie med vanvittig Australian Open-opphenting

(Nadal - Medvedev 2–6, 6–7, 6–4, 6–4, 7–5) Rafael Nadal (35) så fortapt ut mot ti år yngre Daniil Medvedev. Så våknet den spanske legenden – og ble historisk.

«Hvem blir den første til å vinne 21 Grand Slam-titler?»

Det har vært det store spørsmålet siden Novak Djokovic tangerte Rafael Nadal og Roger Federers 20 i Wimbledon i fjor.

Søndag hadde Nadal muligheten til å stå øverst på tronen som tidenes mestvinnende, men for han var det viktigere å i det hele tatt spille enn å kjempe for historie.

– For å være helt ærlig, for en måned siden var jeg ikke sikker på om jeg noensinne kunne spille tennis igjen, og i dag er jeg her og kjemper for min 21. Grand Slam-tittel. Det er utrolig, sa spanjolen etter kampen.

35-åringen måtte nemlig operere foten i september, og har kjempet for å bli spilleklar til turneringen.

– Dette var en av de mest emosjonelle kampene i min tenniskarriere, forklarte han.

HISTORISK: Rafael Nadal er den første tennisspilleren gjennom tidene til å vinne 21 Grand Slam-titler.

I fjor ble Novak Djokovic for sterk for Daniil Medvedev på hardcourten i Australia, men «kongen av Melbourne» måtte som kjent snu i døra på vei inn i landet før årets turnering.

Dermed var veien til finalen bittelitt enklere for Medvedev – og Nadal, som nådde finalen for sjette gang. Sist seier «Down Under» kom dog i 2009.

Fakta Rafael Nadals Grand Slam-titler: Australian Open: 2009, 2022 French Open: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 og 2020 Wimbledon: 2008 og 2010 US Open: 2010, 2013, 2017 og 2019 Les mer

– Jeg har vært litt uheldig her i karrieren min, men jeg har spilt noen utrolige finaler. Jeg føler meg heldig som vant den ene. Jeg tenkte aldri at jeg skulle få en ny sjanse i 2022, sa Nadal før finalen.

Og det ble en finale vi sent vil glemme.

– Det er et mesterverk! utbrøt Eurosport-kommentator Christer Francke da Rafael Nadal tryllet frem et poeng med en backhand-slice i andre sett, og klarte å bryte Medvedev.

FØLELSER: Rafael Nadal viste hva kampen betydde for ham gjennom hele finalen.

Russeren tapte mot Nadal i US Open-finalen i 2019, men han har vokst som tennisspiller siden da. Søndag var han regnet som favoritt, og han vant det første settet relativt greit. Han klarte også å slå tilbake i det andre settet, men det var liten tvil om hvem det australske publikumet holdt med søndag kveld lokal tid.

Jubelen steg som en stillehavsbølge hver gang Nadal hadde en god involvering, og da spanjolen brøt igjen sent i andre sett reiste omtrent hele Rod Laver Arena seg i ekstase.

– Han spiller hver kamp som om det skulle vært hans siste. Han legger igjen så mye energi og krefter ute på matta, sa kommentatoren.

AVBRUDD: En tilskuer løp inn på banen midt under andre sett med dette budskapet.

Utrolig nok klarte Medvedev igjen å bryte tilbake enda en gang, og i tie break var det russeren som trakk det lengste strået og gikk opp til 2–0 i sett.

Da så det vanskelig ut for Rafael Nadal å ta opp jakten på nummer 21, men han våknet for alvor mot slutten av det tredje settet og holdt liv i håpet.

Publikum fortsatte med sin fulle støtte til tennislegenden, og etter hvert virket det som at de også kom under huden til Medvedev, som applauderte ironisk tilbake etter et dårlig slag.

Nadal brukte energien han fikk fra publikum til å bryte igjen i fjerde sett, og utlignet til 2–2.

I det femte settet fikk Nadal tidlig overtaket, og arenaen holdt pusten da han nærmet seg matchball etter over fem timer intensiv tennis. Men to baller unna seier raknet det litt for Nadal, og Medvedev var inne i kampen igjen.

Heldigvis for den spanske bataljonen på tribunen brøt Nadal rett tilbake, og fikk trampeklapp før det hele skulle avgjøres med tre matchballer.

Han trengte bare én.

Nå er Rafael Nadal tidenes mestvinnende tennisspiller.

Fakta Grand Slam-titler 21: Rafael Nadal

20: Novak Djokovic

20: Roger Federer

14: Pete Sampras

12: Roy Emerson

11: Rod Laver

11: Björn Borg

10: Bill Tilden Les mer