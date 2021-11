Magnus Carlsen om VM-motstanderen: – En humørspiller

VM-KLAR: Magnus Carlsen fotografert under Norway Chess tidligere i høst.

Magnus Carlsen (30) mener at VM-motstanderen Jan Nepomnjasjtsjij (31) har vært en «veldig humørspiller» og den regjerende verdensmesteren er usikker på om russeren vil takle motgangen som garantert kommer i en lang VM-match.

Det kommer frem i en VM-spesial av podkasten «Løperekka» som Magnus Carlsen har laget sammen med sin kompis og gode hjelper Magnus Barstad.

Fredag 26. november skal han ut i første parti av sin femte VM-match. Russeren har aldri før kjempet om VM-tittelen i klassisk sjakk.

– I Norway Chess virket han veldig sterk de første tre-fire rundene, så hadde han et lite tilbakefall og så kollapset det. Det kan han ikke tillate seg i en VM-match. Jeg kommer ikke til å falle selv om jeg får meg en i trynet. Kanskje blir det hans største utfordring – å takle motgangen som kommer, enten det er i form av en god stilling som han ikke klarer å vinne eller et parti som han burde holdt til remis – men ender med tap, eller bare en åpningsforberedelse som går feil – det blir en kjempeutfordring for ham.

Magnus Carlsen omtaler Nepomnjasjtsjij som et «wild card», uten å forklare nærmere hva han mener med det. Et «wild card» brukes normalt om en idrettsutøver som ikke er formelt kvalifisert, men likevel blir invitert til å delta i en konkurranse.

Verdensmesteren underslår da heller ikke at det er flere spillere han hadde fryktet mer i et VM-oppgjør:

– De beste spillerne som jeg kunne ha møtt, er Fabiano Caruana og Ding Liren. Jeg vil si at de er de beste. Jeg tenkte på forhånd at alle andre ville være et godt utfall for meg – og det tenker jeg fortsatt.

Med «godt utfall» mener han resultatet av den såkalte kandidatturneringen, VM-kvalifiseringen der vinneren får æren av å møte verdensmesteren til tittelkamp. Denne kandidatturneringen ble spilt delvis i 2020, delvis i 2021, på grunn av pandemien.

MØTES IGJEN: Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij under deres møte i Norway Chess i Stavanger tidligere i høst.

Magnus Carlsen mener at det var en fordel for Nepomnjasjtsij at turneringen ble delt opp på denne måten:

– Jeg tror ikke han hadde vunnet kandidatturneringen om den ikke hadde blitt delt opp som den ble, sier han i podkasten, som har navnet «Løperekka».

Hvorfor? Carlsen forklarer:

– Fordi han tapte det siste partiet i den første halvdelen av turneringen. Det er sjelden han spiller veldig godt etter å ha tapt. Nå greide han etter mye om og men å slå seg inn (i VM-matchen). Han er blitt mer pragmatisk.

Magnus Carlsen og Nepomnjasjtsjij tilhører samme årgang og spilte mot hverandre allerede da de var 11–12 år. I starten var russeren best. Så dro nordmannen kraftig ifra. Nå møtes de til den aller største sjakkbegivenheten i verden.

– Problemet hans var at han var udisiplinert. Han kunne ha et godt parti – fulgt av to dårlige. Han kunne starten en turnering med å vinne tre av de fire første partiene, så i det femte greide han ikke å vinne i en bedre stilling, og det «fucket» det hele helt opp. En veldig humørspiller, fastslår Magnus Carlsen.

Nordmannen mener imidlertid at russeren har blitt mer stabil og mer pragmatisk med årene.

Fakta VM-programmet Parti 1: 26. nov. kl. 13.30. Parti 2: 27. nov. kl. 13.30. Parti 3: 28. nov. kl. 13.30. Parti 4: 30. nov. kl. 13.30. Parti 5: 1. des. kl. 13.30. Parti 6: 3. des. kl. 13.30. Parti 7: 4. des. kl. 13.30. Parti 8: 5. des. kl. 13.30. Parti 9: 7. des. kl. 13.30. Parti 10: 8. des. kl. 13.30. Parti 11: 10. des. kl. 13.30. Parti 12: 11. des. kl. 13.30. Parti 13: 12. des. kl. 13.30. Parti 14: 14. des. kl. 13.30. Les mer

Magnus Carlsen sier at den fysiske formen er på god vei mot oppgjøret i Dubai de neste ukene.

– Jeg skal ikke legge skjul på at formen ikke var veldig bra. Men nå er energien bedre, formen også. Jeg er bra i rute, sier han i podkasten.

– Det er nesten det viktigste jeg kan gjøre nå, sier han om det å holde kroppen godt i gang før en 14 partiers VM-kamp.

– Det tar tid å bygge opp nok energi til å ha i tre uker.

Carlsen underslår ikke at han har en fordel ved at han har spilt fire VM-matcher tidligere.

– Ja, definitivt! Spesielt i starten. Jeg trengte tre-fire partier på å komme inn i dette første gang. Caruana var også ekstremt «shaky» i det første partiet. Som regjerende mester har jeg derfor gode muligheter til å slå til i starten. Jeg kommer definitivt til å prøve det.

Han innrømmer samtidig at VM-oppgjørene både i 2016 (Sergej Karjakin) og 2018 (Fabiano Caruana) var ekstremt tøffe:

– Det er ingenting som kommer lett. Jeg ledet ikke en eneste gang i de to matchene. Jeg lå under mot Karjakin, men kom tilbake. Det er en fordel at jeg har vært i de situasjonene før.