Bolsjunov om Klæbo-uttalelse: – Hater å høre dette

Johannes Høsflot Klæbo (25) og de andre norske ski-essene har ikke lyst til å se russerne i skisporet til vinteren - så lenge som Russland kriger i Ukraina. Det liker ikke Aleksandr Bolsjunov (25) å høre.

RIVALER: Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Så lenge et land går til krig mot et annet, mener jeg at de selvsagt ikke skal få stille til start i internasjonal idrett, gjentok Klæbo under samlingen på Sognefjellet.

Han sa også at han «ikke trenger Bolsjunov» for å motivere seg om mannen som har vært den største rivalen de siste vintrene.

– Min drivkraft har alltid vært å konkurrere med meg selv. Jeg vil jo alltid ha de beste på startstreken, men slik situasjonen er nå, så må det skje noe før russerne kan komme tilbake, sa trønderen.

– Lite hyggelig

Til nyhetsbyrået R-sport sier Bolsjiunov:

– Jeg prøver å ikke tenke på det, men selvfølgelig vil jeg gjerne konkurrere på den internasjonale arenaen, for å bevise hvem som egentlig er den sterkeste skiløperen i verdenscupen, mener russeren..

– Det er lite hyggelig å høre hvordan Klæbo sier at han ikke vil se russere i VM. Jeg hater å høre dette. Du må konkurrere med den sterkeste og vinne. Det er bra for sporten og for interessen, fortsetter Aleksandr Bolsjunov.

– Hvis ikke vi russere konkurrerer neste sesong, vil de norske dominere helt. Jo, det finnes enkeltutøvere fra andre land, men det er først og fremst vi som gir nordmennene konkurranse. Verdenscupen vil tape på dette.

Lærer ikke engelsk

Til championat.ru uttaler Bolsjunov:

– Når de du konkurrerer med gir intervjuer der de uttaler at russiske skiløpere ikke bør delta internasjonalt, ønsker du å bli enda sterkere. Det er ingen løpere som personlig har sagt til meg at de ikke ønsker å konkurrere med meg.

Men det er ikke så lett for utenlandske utøvere å snakke med Bolsjunov, for han snakker stort sett bare russisk:

– Jeg studerer ikke engelsk for å kommunisere med rivaler. Det er bare det at når du konstant er i et engelsktalende miljø, huskes noen ord av seg selv, sier han til championat.ru.

– Nordmennene kjenner enkeltord på russisk, og ja - noe på norsk og finsk.