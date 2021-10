Landslagets spisskrise: Dette kan være erstattere

Alexander Sørloth er definitivt ute, mens det er høyst usikkert om både Erling Braut Haaland og Joshua King kan spille de to landskampene som venter i løpet av de neste ti dagene.

AKTUELLE? Fra venstre: Thomas Lehne Olsen (Lillestrøm), Ohi Omoijuanfo (Molde) og Håvard Nielsen (Greuther Fürth)-.

Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Kampene blir avgjørende for Norges håp om å spille fotball-VM neste år.

På spørsmål om Norge nå vil ta ut en ekstra spiss til Tyrkia-kampen neste uke, svarer landslagssjef Ståle Solbakken til VG:

– Det vil tiden vise.

Tidligere på dagen måtte Joshua King forlate banen med skade for Watford. For landslagsledelsen og Watford-manager Xisco Munoz er det fortsatt usikkert hvor alvorlig skaden er.

Landslagslege Ola Sand skriver i en SMS til VG at de vil vite mer i morgen.

I skrivende stund har Solbakken og fotballforbundet fortsatt et håp om at den skadeplagede superstjernen Erling Braut Haaland blir klar, til tross for at Haalands manager på klubb-laget sier at han ikke slutter seg til den norske troppen.

Med Alexander Sørloth ute har dermed Solbakken bare én rendyrket spiss som ikke er skadet i Vikings Veton Berisha, hvis ikke King og/eller Haaland skulle rekke kampene mot Tyrkia (8. oktober) og Montenegro (11. oktober).

I tillegg er også Kristian Thorstvedt (Genk) tatt ut i den norske troppen som angriper.

Her er noen av de som kan være aktuelle om Solbakken velger å ta ut en ny spiss:

Thomas Lehne Olsen – Lillestrøm

Lillestrøm-kapteinen har vært i strålende form denne sesongen og står med 19 mål på 21 kamper i Eliteserien. 30-åringen har aldri spilt for det norske A-landslaget tidligere. På aldersbestemt nivå har han scoret fire mål på totalt 14 kamper fra G18, G19 og U21-nivå.

Ohi Omoijuanfo – Molde

Eliteseriens toppscorer. Molde-spissen har scoret 21 mål på 19 kamper. Hans eneste kamp for A-landslaget kom tilbake i 2017, da han spilte 45 minutter mot Sverige. 27-åringen har spilt 46 kamper på aldersbestemt nivå, fra G16 til U21, og har scoret 14 mål. Omijuanfo har ikke vært i troppen til landslaget siden treningskampen mot Sverige.

Erik Botheim – Bodø/Glimt

11 mål på 20 kamper i Eliteserien denne sesongen. 21-åringen ble tatt ut i troppen forrige landslagssamling, men fikk ikke spille mot Nederland før han ble sendt ned til U21-landslaget igjen. Har scoret 14 mål på 51 kamper på aldersbestemt nivå. Botheim er tatt ut i U21-troppen som skal spille mot Kroatia og Estland 8. og 12. oktober.

Ola Kamara – DC United

Toppscorer i Major League Soccer (MLS) med 17 mål på 15 kamper. Kamara har langt mer erfaring på A-landslaget og står med syv mål på 17 kamper. På aldersbestemt nivå har 31-åringen spilt 15 kamper og scoret ett mål. Kamara spilte sist for A-landslaget da han kom inn som innbytter borte mot Færøyene i juni 2019.

Håvard Nielsen – Greuther Fürth

Tilbake igjen i Bundesliga, etter å ha scoret elleve mål på 33 kamper da Greuter Fürth rykket opp forrige sesong. Målløs så langt denne sesongen etter syv kamper. 28-åringen har spilt 67 kamper for aldersbestemte landslag (19 scoringer) og 14 kamper for A-landslaget. Han fikk debuten på landslaget i en treningskamp mot Ungarn i 2012 og scoret i debuten, men har ikke spilt for landslaget siden høsten 2015. Totalt to scoringer på de 14 kampene for A-landslaget.

Fredrik Gulbrandsen – Istanbul Basaksehir

29-åringen spiller til daglig i Tyrkia, hvor det denne sesongen har blitt ett mål på seks kamper. Gulbrandsen debuterte på A-landslaget 2014 og har fått sjansen i ytterligere to kamper, sist våren 2016. Gulbrandsen var sist med i en norsk landslagstropp våren 2018. På aldersbestemt nivå har han spilt 40 kamper og scoret tre mål.

– Jeg sliter med en liten skade selv, men selvfølgelig er jeg klar. Det er plager med lysken, men jeg regner med at det er bedre om et par dager, sier Gulbrandsen til VG.

Han kjenner godt til det tyrkiske laget etter over to år i landet.

– Det er et bra lag, men jeg tror absolutt at det er store muligheter for Norge å få med seg noe fra Tyrkia, sier spissen.