OL-mesteren skal vifte seg i Beijing-form

Norges regjerende OL-mester Håvard Lorentzen (29) og resten av skøytelandslaget har installert gigantiske vifter i Vikingskipet for å trene på den høyere farten de må beherske i Beijing om to uker.

VIFTETRIKS: OL-sprinterhåp Håvard Lorentzen i par med en av seks vifter som skal hjelpe ham til å trene i OL-fart for vinterlekene i Beijing 4.-20. februar.

– Det er for at vi skal få kjenne på den samme farten, og ikke bruke to uker på å bli vant til den igjen. Små ting som dette kan utgjøre en forskjell, sier Håvard Lorentzen - med tanke på de seks industriviftene som tirsdag ble plassert på sikkerhetsputene rundt isen i Vikingskipet.

På full guffe ga de ønsket effekt. Med vinden fra viftene i ryggen, fikk Håvard Lorentzen og de andre sprinterne på skøytelandslaget farten opp. På høyde med den de må takle på en etter alt å dømme glattere OL-is i Beijing. Den kan sammenlignes med isflatene og forholdene i Heerenveen - som under EM for halvannen uke siden - og Inzell der de ofte er på treningssamling.

Fakta Slik blir skøyteløpene under OL Sett med norske øyne starter hurtigløp på skøyter i OL lørdag 5. februar. Da starter Ragne Wiklund på 3000 meter. Dagen etter går Hallgeir Engebråten 5000 meter for herrer. 7. februar er Wiklund klar for 1500 meter, som hun ble verdensmester på i Heerenveen i februar i fjor. 8. februar: 1500 meter menn med blant andre Allan Dahl Johansson. 10. februar: 5000 meter kvinner (Ragne Wiklund). 12. februar: Kvartfinaler lagtempo kvinner. 12. februar: Håvard Lorentzen skal forsvare sitt OL-gull på 500 meter 12. februar, før han seks dager senere starter på 1000 meter - distansen han tok OL-sølv på i Sør-Korea for fire år siden. 13. februar: Kvartfinaler lagtempo menn, der Norge er regjerende OL-mester. 15. februar: Semifinaler og finaler lagtempo kvinner og menn. Les mer

– Det gir samme følelse som på de glatte banene. Dette er den eneste muligheten vi har med de strømprisene som er nå, sier tidligere landslags- og OL-løper Petter Andersen (48).

Det var han som klekket ideen og spurte Håvard Lorentzen personlige sponsor - og fremtidige arbeidsgiver - Renta om de kunne avse et knippe OL-fart-vifter.

– Det var første gang i dag. Jeg har aldri gått med vifter tidligere. Men det har samme effekt som under verdenscupløp med hundre personer på isen samtidig, som gir mye vind rundt banen, forklarer Håvard Lorentzen.

Han tilføyer at Norges landslagsløpere erfaringsmessig trenger sesongens to første verdenscupkonkurranser som tilvenning til en høyere fart - på den glattere isen utaskjærs - enn den de er vant til fra høstens alle is-treninger i Stavanger og Vikingskipet.

Fredag kommer Sverre Lunde Pedersen (29) og allrounderne hjem til Norge fra sin treningssamling på utendørsisen i italienske Collalbo. De fleste av dem drar rett til «viftesamlingen» i Hamar. Alle tar Olympiatoppens første chartrede OL-fly til Beijing 27. januar.

«Lorry», som for fire år siden vant OL-gull på 500 meter og OL-sølv på 1000 meter i Pyeongchang, forteller at det er uvanlig kaldt i Vikingskipet. Sprinterne må kle seg godt og ta pauser i øktene for å få tilbake følelsen i tærne. Men først og fremst påvirker kulda løpernes fart, i negativ forstand.

– Det er som å møte en vegg, på grunn av stor luftmotstand. Men nå, med viftene, er forholdene de samme som de vi forrige uke hadde i Heerenveen, der is-kvaliteten er et hakk «pluss» opp - og det er (pluss) 12 grader forskjell fra lufttemperaturen her, sier Håvard Lorentzen.

Petter Andersen Vikingskipet-kombinasjonen «ikke spesielt glatte» isen og lav strømkrisetemperatur gir løperne en følelse av å gå gjennom seig masse. Med viftene forsvinner den følelsen. Effekten kommer deretter. Lorentzen & co. blir klokket inn til Heerenveen-tider med nyvinningen i ryggen.