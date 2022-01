Svensk matchvinner i tårer: – Jeg fikk blackout

BRATISLAVA (VG) (Sverige-Norge 24–23) Han skulle egentlig ikke ha spilt i EM. Tårene kom da Valter Chrintz satte den avgjørende straffen og senket Norge.

fullskjerm neste AVGJØRELSEN: Valter Chrintz setter den siste straffen bak Torbjørn Bergerud. 1 av 2 Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

– Alt hendte så fort. Jeg husker ikke hva som skjedde. Jeg fikk blackout. Husker hverken at jeg satt straffen eller at jeg løp hjem, sier Valter Chrintz til VG.

Tårene kom etter at han satte ballen inn bak en Torbjørn Bergerud som hadde reddet tre straffer tidligere i omgangen.

– Jeg opplever Valter som en liten vinnertype. Han er ofte der det avgjøres. Herlig gutt, beskriver Glenn Solberg. Sveriges norske landslagssjef sendte 21-åringen frem for å ta kastet som kunne avgjøre kampen

– Jeg var trøtt, det hadde vært en tøff kamp og det hender mye på hjemmebane for meg. Mye som jeg og familien må holde ut. Vi kjemper hver dag. Nær slekt har gått bort og nær slekt som er syke. Det er klart jeg tenker på dem. I dag spilte jeg for familien, sier unggutten fra Kristianstad helt sør i Sverige.

TAKKET HELTEN: Den store stjernen Jim Gottfridson jubler med straffehelten Valter Chrintz.

Tårene rørte også Glenn Solberg.

– Det er koselig. Fantastisk å se. Han er en god gutt som gir masse energi til laget, beskriver landslagssjefen fra Drammen.

De blågule lå under med seks mål rett før pause. Men vant 2. omgang 15–9 og de siste seks minuttene 5–0.

– I garderoben sa vi pausen at vi hadde satt oss selv i dritten. Det bare oss selv som kunne ta oss ut av det også. Vi gjorde det beste vi kunne og i dag gikk det. Vi skulle aldri satt oss i den situasjonen, men med en voldsom lagånd så tok vi matchen til slutt, sier Chrintz.

– Norge ledet jo hele kampen, sier høyrekanten som til daglig spiller i Füchse Berlin.

– Vi er rolige, har planer og veldig god kommunikasjon. Vi gjør en god match alle sammen i dag, mener Solberg og sier at «det har skjedd større mirakler» før i håndball.

Det var Kiel-stjernen Niclas Ekberg som skulle regjert den svenske høyrekanten. Chrintz var et tredjevalg. Men coronatilfellene har snudd mye på hodet i det svenske laget.

TRENERGRATULASJON: Christian Berge (til høyre) og Glenn Solberg på pressekonferansen etter kampen.

– Det er veldig fint at Valter kommer inn og presterer slik etter at han skulle ha vært reserve. Det er veldig fint. Vi har en stor bredde og et lag det er trygt og godt å komme til. Jeg opplever at veldig mange kommer inn i laget vårt og presterer med en gang, sier Glenn Solberg.

Christian Berge tok Norge til fire semifinaler, to VM-sølv og en EM-bronse fra 2016 til 2020. Men de siste 13 månedene har suksessen stoppet opp.

Norge tapte VM- og OL-kvartfinalen i 2021 og klarte for tredje mesterskap på rad ikke å komme til semifinalen. Berge er blitt koblet til den nye storsatsingen i Kolstad fra sommeren av og har vært uklar på om han fortsetter som landslagssjef til kontraktens utløp i 2025.

Glenn Solberg var hans assistent til og med gjennombruddet i 2016. Men så valgte han å gå da han ikke fikk kombinere jobben for Norge med trenergjerningen i klubb.

– Har du lyst å bli norsk landslagssjef en gang?

– Nei, jeg har en drøm om å lede Sverige til gull i et mesterskap. Det er målet mitt.

– Synes du litt synd på Norge?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har vært med dem. Det er litt spesielt. veldig fine gutter og en fin gjeng. Så sånn sett er det veldig gøy å vise at jeg slår dem.

Danmark, Frankrike og Island gjør onsdag opp om de to semifinaleplassen i den andre hovedrunden. Taperen blir Norges motstander i kampen om 5.-plassen fredag.