«Caro» sprudlet da Norge tok tilbake tabelltoppen: - Deilig seier

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Belgia 4–0) Norge svarte kritikerne med offensiv festfotball i 45 minutter og en sprudlende Caroline Graham Hansen som lekte seg da de norske kvinnene tok tilbake føringen i sin VM-gruppe.

Fotballkvinnene ønsket å vise kritikerne at 0–0-kampen mot Polen var et arbeidsuhell, og tirsdag kveld var Norge påskrudd fra start.

– Vi kommer til VM, fastslår NRK-ekspert Carl Erik Torp på direkten etter 4–0 over Belgia.

– Det var gøy å spille utpå her i dag. Vi gjør en veldig bra 1. omgang og får bra betalt. I 2. omgang beholder vi roen selv om Belgia kommer høyere. Det var en deilig seier, sier Caroline Graham Hansen til VG.

Hun gledet seg mest over at Norge «slår tilbake».

– Vi viser at vi er et bra fotballag. Ja, vi er ikke perfekte, og ja vi har ting å jobbe med men vi slo nummer to i gruppen vår og det viser at vi er på riktig vei og vi kan spille bra fotball mot bra lag.

Martin Sjögren sier til VG at han ikke har sett en bedre utgave av «Caro».

– Jeg er i bra form om dagen. Jeg har det veldig bra i klubben min og får spille med veldig gode fotballspillere. Samtidig har jeg tatt noen steg i spillet mitt de siste årene og holdt meg skadefri - bank i bordet. Da kommer også resultatene på banen. Det viktigste for min del er at jeg koser meg med fotballen, og det gjør jeg virkelig om dagen.

Frida Maanum fikk den første store norske sjansen etter fem minutter. Skuddet fikk keeper slått til corner. Den fikk Guro Bergsvand heade i mål via foten til en belgisk forsvarer. 27-åringen scoret også i debuten mot Armenia i september.

Lisa-Marie Utland var nær ved å øke til 2–0 med en heading fra kloss hold på et innlegg fra Guro Reiten - for anledningen venstreback i kveld. Da var det spilt 13 minutter. Samme Utland ble trolig snytt for et straffespark på en annen heading.

Belgia kom til hektene og hadde et par muligheter - den ene ganske stor - før Caroline Graham Hansen igjen satte Belgia-keeper Nicky Evrard på prøve med et skudd i lengste hjørne i det 28. minutt.

Det var en advarsel, et varsko, for knapt et minutt senere fikk «Caro» ballen fem meter inne på Belgias halvdel, hun satte fart og økte til 2–0 med høyrefoten på et skudd i hjørnet.

En leken Graham Hansen var så overlegen med ball at de belgiske spillerne etter hvert ikke turte å presse Barcelona-stjernen.

Nå var ikke alt like rosenrødt for Norge - fortsatt gjøres det for mange personlige feil som kan bli fatale, og markeringen i midtforsvaret - eller mangelen på det - kunne også fort ha ført til baklengsmål. Men for all del, åtte målsjanser og kun én i mot de første 45 var solid.

Fortsettelsen ble ikke like bra. I 2. omgang var kampbildet brått snudd på hodet. Belgia tok over, utnyttet norske feil og bare stolpen sto i veien på headingen til Tine De Caigny etter 50 minutter.

Trener Martin Sjögren valgte å ta grep etter 66 minutter. Da ble Julie Blakstad satt inn på venstrebacken, mens Guro Reiten ble flyttet frem.

Det var coaching i verdensklasse, skulle det vise seg. Sekunder senere var nemlig Reiten nest sist på ballen da hun satte opp Elisabeth Terland, som økte til 3–0. Av TV-bildene så det ut som Norge fikk hjelp av linjedommer, som lot være å vinke for offside.

Ingrid Syrstad Engen økte til 4–0 da et skudd endret retning i en belgisk forsvarsspiller. Da var det spilt 90 minutter.

Norge leder nå sin VM-gruppe med tre poeng ned til Belgia og har fortsatt til gode å slippe inn mål i VM-kvaliken.

– Vi har fått rettet på de problemene vi hadde mot Polen og vi får vist at vi er et godt fotballag når vi er på det nivået vi er i dag, sier Martin Sjögren.

– Det var kanskje godt nok svar til de som har hatt tvil?

– Det vil alltid være folk som tviler, sånn er det. Det viktigste er at vi fortsetter å jobbe med det vi tror på. Men det er ingen tvil om at vi er bedre i dag enn mot Polen, sier landslagstreneren til VG.

Slik spilte Norge (3–4–2–1):

Cecilie Fiskerstrand 4

Tuva Hansen 5

Guro Bergsvand 5

Maria Thorisdottir 5

Elisabeth Terland 5

Vilde Bøe Risa 3

Ingrid Syrstad Engen 5

Guro Reiten 5

Caroline Graham Hansen 8 BB

Frida Maanum 7

Lisa-Marie Utland 4

PS! Norges to neste kamper i VM-kvalifiseringen: Albania-Norge (25. november), Armenia-Norge (30. november)