Heidi Løke vender tilbake til Larvik

Den norske landslagsveteranen Heidi Løke (39) er klar for sin tredje periode i Larvik. Det bekrefter hun selv overfor TV 2.

COMEBACK: Heidi Løke har signert en treårskontrakt med Larvik.

– Jeg er veldig glad for å være tilbake i Larvik for tredje gang. Det siste jeg gjorde her sist var å vinne Champions League. Det er gode minner, sier strekspilleren til kanalen.

39-åringen hadde egentlig ett år igjen av kontrakten med Vipers Kristiansand, men ønsket seg til Larvik ettersom hun ble mamma for tredje gang i slutten av april. Hun har signert en treårskontrakt med Larvik.

Løke spilte for Larvik fra 2000 til 2002 og 2008 til 2011. I sitt siste år i klubben vant hun altså Champions League. Løke fikk Gullballen i turneringen og ble senere kåret til verdens beste spiller i 2011.

Løke signerte en toårskontrakt med Larvik i 2018, men da ble det ikke noe av comebacket ettersom Vestfold-klubben ble degradert til 1. divisjon etter at de ikke oppfylte kravene til å få lisens til eliteseriespill.

Løke dro heller til Vipers Kristiansand og begrunnet det med at spill i førstedivisjon ikke var forenlig med landslagsspill. I 2020 sikret Larvik opprykk til toppdivisjonen igjen, og nå er også Løke tilbake.

– Jeg har veldig stor tro på at klubben kan bygges opp igjen, sier hun til TV 2.

Veteranen har ikke spilt en håndballkamp siden hun ble mor. Første trening med Larvik er på tirsdag.