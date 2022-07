England-stjernen vil ikke høre egen kamplåt: – Provoserer motstanderne

Like sikkert som at det er mesterskap, er det at den engelske fansen synger «It’s coming home». Det skulle midtbanestjernen Fran Kirby (29) gjerne vært foruten.

FEIRING: De engelske spillerne hoppet og sang sammen med fansen etter kvartfinaletriumfen mot Spania.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det motiverer motstandernes til å ville slå og stilne oss, sier den teknisk begavede midtbaneeleganten på pressekonferansen før semifinalemøtet med Sverige.

I Lightnings Seeds-låten «Three Lions», som ble til under fotball-EM i 1996, synges det om at England – etter 30 år med lidelse – igjen skal til topps slik de gjorde i VM på hjemmebane i 1966.

– Den får i gang publikum, får folk til å synge, men jeg forsøker å ikke tenke å den. Jeg forsøker å ikke lytte på den for mye, for jeg har hørt tidligere at den motiverer motstanderne, sier Kirby.

I det nevnte mesterskapet hvor låten ble til – og samtidig sendte den offisielle EM-låten «We’re In This Together» av Simply Reds i glemmeboken – røk England ut på straffer i semifinalen mot Tyskland.

Etter 25 nye år med «lidelse» ble sangen fremført med stadig mer håp – og mindre ironisk distanse – under fjorårets fotball-EM for herrer, men igjen ble straffespark utslagsgivende da Bukayo Saka bommet. Isteden var det Italia som ble mestere.

IT’S COMING: ... to Rome. Engelske fans måtte slukkøret innse at det var Italia som vant fotball-EM for herrer.

Nå øyner de engelske supporterne muligheten for at deres fotballkvinner kan bli det første engelske landslaget til å gå helt til topps i EM eller VM – for første gang siden 1966.

Da runger igjen den ikoniske låten over de engelske fotballstadionene og i gatene utenfor.

– Vi spiller bare fotball, men jeg vet at den irriterer og provoserer en del lag og mediepersoner fra andre land. Jeg vet at den får i gang hjemmefansen, den får dem til å synge, og jeg vet at de har det gøy, men jeg vet også at den gjør motstanderne ekstra motivert, sier Kirby.

BETENKT: Fran Kirby tusler mot midtstreken etter at Esther Gonzalez hadde sendt Spania i føringen på Brighton & Hove Community Stadium.

Mens flere av de andre spillerne sang «Sweet Caroline» med hjemmefansen, var Kirby blant de mer lavmælte spillerne da Englands snuoperasjon mot Spania var et faktum.

De engelske fotballjentene har etter hvert gjort Neil Diamonds låt til sin egen – og selv landslagssjef Sarina Wiegman innrømmet at hun ble litt revet med etter kampen.

– En del av jentene liker å feire med fansen, men jeg liker å holde det mer lavmælt og kanskje gå rundt og applaudere med fansen, og så gjøre meg klar til neste kamp. Jeg er en nedtonet person. Jeg sparer feiringen til etter finalen, da kan jeg miste det fullstendig. Da blir det vilt, sier Kirby.

EM-semifinalen mellom England og Sverige har kampstart klokken 21.00 tirsdag kveld. Kampen sendes på TV 2.