Hauge-bekymring i Tyskland: – Kan bli et problem

I tyske medier stilles det spørsmål ved holdningene til Jens Petter Hauge (22), og etter Eintracht Frankfurts opprustning i sommer tror flere at benken venter for nordmannen. Fotballkommentator Eivind Bisgaard Sundet er ikke enig.

NY SESONG I TYSKLAND: Jens Petter Hauge avsluttet låneoppholdet i Eintracht Frankfurt med Europa League-triumf. I sommer har overgangen blitt gjort permanent.

«Jens Petter Hauge kan bli et problem hos Eintracht».

Slik lyder overskriften på en kommentar om den norske landslagsspilleren hos den Frankfurt-baserte avisen Hessenschau. Forfatter Ron Ulrich fortsetter:

«I fjor ble han hentet inn som et stort talent. Nå truer han benken igjen: Jens Petter Hauge sliter med den store konkurransen og belastningen av den høye overgangssummen».

Hauge tilbragte forrige sesong på lån i Eintracht Frankfurt, før overgangen fra AC Milan ble gjort permanent i sommer for en overgangssum på omtrent 120 millioner kroner.

De fleste andre av de offensive spillerne som var i klubben forrige sesong, er der fremdeles. Stjernespiller Filip Kostic har vært ryktet bort, men er stadig en del av troppen. Det er også Rafael Borré, Jesper Lindström, Daichi Kamada og Goncalo Paciencia.

Samtidig har manager Oliver Glasner hentet inn enda flere strenger å spille på offensivt:

Fakta Offensive spillere inn i Eintracht Frankfurt i sommer: Jens Petter Hauge - fra AC Milan (lån gjort permanent)

Lucas Alario - fra Bayer Leverkusen

Mario Götze – fra PSV Eindhoven

Randal Kolo Muani – fra Nantes

Faride Alidou – fra Hamburger

Ansgar Knauff – fra Borussia Dortmund (lån) Les mer

«Eintracht Frankfurt har forsterket angrepet med Mario Götze, Randal Kolo Muani og Lucas Alario. Jens Petter Hauge kan derfor bli et bomkjøp verdt millioner», skriver Christopher Michel i tyske sport1.

«Jens Petter Hauge er for tiden i en vanskelig posisjon i Eintracht Frankfurt. Selv på treningsleiren i Windischgartsen får ikke nordmannen, som Eintracht Frankfurt hentet for rundt ti millioner euro fra AC Milan, spille i angrep».

Forrige sesong fikk Hauge 38 kamper i Bundesliga og Europa League for Eintracht Frankfurt, men bare elleve av de var fra start.

Viaplay-kommentator Eivind Bisgaard Sunde tror ikke at de nyankomne angrepspillerne vil utgjøre store forskjeller for Hauges minutter på banen.

– De skal til Champions League. De er nødt til å ha en bredere stall, sier Bisgaard Sundet til VG og fortsetter:

– Det er typisk tysk å ikke ha det. Eintracht har spilt mye i Europa League og hevdet seg bra. Det har ikke så veldig mye å si for spilletiden til Jens Petter Hauge tror jeg.

Michel skriver videre at Hauge ble byttet ut basert på prestasjoner etter 30 minutter i en treningskamp mot den østerrikske klubben Linz forrige lørdag, og at 22-åringen ikke leverer på de avgjørende situasjonene og gjør små feil hele veien på treningene klubben gjennomfører i Østerrike.

Det er ikke bare usikkerhet rundt spilletiden til Hauge de tyske mediene henger seg opp i:

«Det er faktisk mange positive nyheter hos Eintracht akkurat nå. Stemningen hos Europa League-vinneren ser ut til å være utmerket på treningsleiren. Etter tilskuddene til troppen tipper eksperter til og med laget i toppkampen», skriver Ulrich før han retter fokus mot bodøværingen:

«Likevel måtte sportsdirektør Markus Krösche søndag svare på fem spørsmål om et potensielt problem i troppen: Jens Petter Hauge. «Det er viktig for ham at han kommer i gang nå. Det er sant, noen ganger opptrer han litt uberegnelig» sa Krösche. «Han vet også at han må forbedre seg. Vi vil hjelpe ham på alle områder»»..

«Er Hauge muligens knust av forventingene – både sine egne og omverdenens? Sportssjef Markus Krösche sa på den ene siden «Vi gir ham den tiden han trenger». Hauge er «høyprofesjonell», han lytter og driver mye av spillet», skriver Michel.

– Det er litt rart egentlig, sier Bisgaard Sunde og begrunner:

– Hvis vi tar den forrige sesongen: Han startet jo bra. Så var han litt ute av det, før han viste glimt utover i sesongen. Jeg tror Eintracht vil gi Jens Petter en sesong til for å få ut potensialet hans. Har har glimtvis vist den eksfaktoren som er spennende for veldig mange lag. Så er det ting han bør luke bort som enkle balltap og korte pasningsfeil. Men at han har dårlig holdning har jeg ikke noe oppfatning av.

– Så er det en ting til med kjøpet av Jens Petter Hauge. Eintracht Frankfurt har aldri spilt med høye kantspillere. De bruker vingbacker. Det er i en offensiv kantrolle Jens Petter passer best. Eintracht har en nummer ti og to spisser. Han får ikke brukt de kantspiller-ferdighetene han viste i Glimt. Det er litt dumt og der har han vært litt uheldig. Egentlig passer han ikke helt den spillertypen han er i spillsystemet til Eintracht.