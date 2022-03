VIF sikret ny hovedsponsor: – Den største avtalen på mange år

VALLE (VG) Vålerenga har landet ny generalsponsor – og pengeverdien av avtalen beskrives som betydelig for begge parter.

KORTREIST MORO: Det ble en munter seanse da Ivan Näsberg skulle posere i en Vålerenga-drakt som var en størrelse eller to for liten for stoppertøffingen. I midten VIFs markedssjef Mehran Amundsen-Ansari og til høyre Rasmus Aarflot i Obos.

Publisert

Det er Obos – som allerede er tungt inne i norsk fotball gjennom blant annet sponsoratene i Toppserien og Obosligaen – som skal pryde fronten av Vålerengas drakt de neste fire årene.

– Den største enkeltavtale med en klubb i fotballsammenheng for oss, forteller sponsorsjef Rasmus Aarflot i Obos.

– Det er den største avtalen vi har gjort på mange år. Dette er et varemerke vi er veldig stolte av å samarbeide med. Det var på Oslo Øst hele Obos-suksessen startet, påpeker markedssjef Mehran Amundsen-Ansari i Vålerenga Fotball Elite.

Hverken Vålerenga eller Obos vil gå ut med summen. Etter det VG kjenner til, skal avtalen være verdt godt over ti millioner kroner i året – men det er for hele Vålerenga Fotball.

– Vi betaler nok. Det er konfidensielle summer. Men det er ikke draktreklamen pengene er knyttet opp imot. Hovedsakelig er det det Vålerenga gjør utenfor banen. Vi heier på Vålerenga og resultatene på banen. Idrettsklubbene er navet i lokalsamfunnet. Men det er samfunnsprosjektene i Vålerenga som treffer oss, sier Aarflot.

– Det finnes klubber i Eliteserien som tilsynelatende fortsatt ikke har landet hovedsponsoravtale. Selger norsk toppfotball seg for dyrt?

– Det er høyere prisnivå enn i andre idretter. Så man må erkjenne sin verdi. Du forsvarer ikke et hovedsponsorat gjennom logoeksponering på tv. Den profileringen kan du kjøpe gjennom andre flater. Du må assosieres med en god verdiplattform i bunnen og ta grep om prosjekter som viser at du har et reelt samsfunnsengasjement, svarer sponsorsjefen i Obos.

Derfor er Vålerenga og den nye generalsponsoren enig om at pengene fra avtalen også skal forsterke klubben utenfor kunstgressbanen på Valle.

– Vi har flere prosjekter sammen «på huset» fra før av, som gjelder blant annet gatelaget og stiftelsen Vålerenga Samfunn. Nå vi skal gjøre mye mer sammen med Obos. Det handler om å få flere tilskuere på stadion. De kommer også til å legge til rette for supporterne våre, sier Amundsen-Ansari.

– Hvor mye av avtalen går til Vålerengas fotballag?

– Det er ikke noe øremerket til sport, men pengene legger til rette for sportslig suksess, sier markedssjefen.

– Er det vanskelig å lande generalsponsorer for norske toppklubber nå?

– Vi vet det er mange som sliter med det. Markedet har endret seg mot hvordan det var før. Vi har jobbet med dette et halvt år. Men vi fant ut tidlig at vi hører sammen, dette er to Oslo-institusjoner som finner hverandre. Så intensjonen var tidlig at dette skulle vi få til, svarer Mehran Amundsen-Ansari.

Publisert: 23. mars 2022 12:00