Professor om Formel 1s sponsorer og vertsland: – Forsøker å legitimere seg

Saudi-Arabias gigantkonsert Saudi Aramco er blant hovedsponsorene til et Formel 1-sirkus som blant annet besøker diktaturene Aserbajdsjan, Bahrain, Saudi-Arabia og Abu Dhabi gjennom sesongen.

HEVET STEMMEN: Lewis Hamilton vant Bahrain Grand Prix i mars, men påpekte også at sporten ikke kan ignorere menneskerettighetssituasjonen i landene de besøker.

– Alle disse landene har mye rikdom fra salg av fossilt brennstoff. Gjennom sport forsøker de å legitimere seg, sier Simon Chadwick.

Han er global professor i euroasiatisk sport og har sponsorater innenfor sport som et av sine fagfelt. VG har spurt ham om hva han mener om enkelte av Formel 1s sponsorer og vertsbyer.

Saudi-Arabia, Bahrain, Abu Dhabi og Aserbajdsjan står alle på arrangørlisten i løpet av 2021-sesongen. De har alle et ikke-demokratisk styresett, og får alle kritikk av Amnesty for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Fakta Formel 1-kalenderen 2021 Første runde: Bahrain (28. mars) Andre runde: Italia (18. april) Tredje Runde: Portugal (2. mai) Fjerde runde: Spania (9. mai) Femte runde: Monaco (23. mai) Sjette runde: Aserbajdsjan (6. juni) Syvende runde: Frankrike (20. juni) Åttende runde: Østerrike (27. juni) Niende runde: Østerrike (4. juli) Tiende runde: Storbritannia (18. juli) Ellevte runde: Ungarn (1. august) Tolvte runde: Belgia (29. august) Trettende runde: Nederland (5. september) Fjortende runde: Italia (12. september) Femtende runde: Russland (26. september) Sekstende runde: Tyrkia (3. oktober) Syttende runde: Japan (10. oktober) Attende runde: USA (24. oktober) Nittende runde: Mexico (31. oktober) Tyvende runde: Brasil (7. november) Enogtyvende runde: Ikke bestemt (21. november) Toogtyvende runde: Saudi-Arabia (5. desember) Treogtyvende runde: Abu Dhabi (12. desember) Les mer

Seks hovedpartnere

Saudi Aramco var tidenes største børsnotering da de gikk på børs i 2019, og er Saudi-Arabias statseide oljeselskap.

De er blant de seks hovedpartnerne til Formel 1, som også inkludere logistikkselskapet DHL (Tyskland), flyselskapet Fly Emirates (De forente arabiske emirater), ølprodusenten Heineken (Nederland), urmakeren Rolex (Sveits), handelsplattformen Crypto.com (Hongkong) og bildekkprodusenten Pirelli (Italia).

– Vi vet at folk over hele verden har negative holdninger overfor Saudi-Arabia, blant annet knyttet til krigen i Jemen og drapet på Jamal Khashoggi. Noen vil hevde at de bruker Aramco til å sportsvaske inntrykket sitt, å få fokuset bort fra den negative omtalen, beskriver Chadwick.

Såkalt sportsvasking brukes om prosessen ved å bruke idretten til å renvaske inntrykket av eget land, men er ikke et uproblematisk begrep, mener Chadwick – som sier at begrepet i seg selv ikke er fundert tilstrekkelig i forskning og at land utenfor Vesten ser det som et xenofobisk begrep.

Han fokuserer heller på såkalt «myk makt», slik han gjorde da VG kontaktet ham med spørsmål om Fotball-EMs globale sponsorer. Myk makt vil si å sikre innflytelse gjennom investeringer av ulik sort og på den måten gjøre mottageren avhengig av denne støtten.

– Gjennom denne maktutøvelsen forsøker de å gjøre seg mer attraktive for omverden og overbevise om at deres syn er det rette. Én manns myk makt er en annen manns sportsvasking. Sport er utrolig effektivt i dette henseende. Det kan ikke undervurderes, illustrerer Chadwick.

Lewis talte

Blant dem som har tatt til orde for at Formel 1-sporten må bli mer bevisst menneskerettighetsansvaret de forvalter er syvdoble verdensmester Lewis Hamilton. «Vi kan ikke bare komme hit, kose oss og dra igjen samtidig som vi ignorerer hva som skjer i disse landene», sa han i forbindelse med Bahrain Grand Prix i sommer.

– Det er vanskelig balansegang, slik jeg ser det, og noe Formel 1 har til felles med fotball, OL og andre store mesterskap. De ønsker å gjøre det som er riktig, og er helt åpenbart opptatt av menneskerettigheter, miljøvern og mangfold. Samtidig er dette «big business» – det dreier seg om penger, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Populariteten til Formel 1 har eksplodert etter at Netflix-serien «Drive to Survive» ble en hit hos TV-seerne, og når et langt bredere publikum enn før.

– Formel 1 mener det er bedre å være til stede og sette søkelys på dette, i stedet for å boikotte. Så er det jo delte meninger om det er riktig strategi, men det er viktig å sette søkelys på problematikken, illustrerer Gulbrandsen.

Liberty Media har tatt over ansvaret med å bringe formel 1 til folket, og Gulbrandsen sier det er skjedd en tydelig retningsforandring etter så skjedde. Før var Marlboro og de andre tobakksprodusentene nesten umulig å ikke se på en Formel 1-bil.

– De tar et mye større samfunnsansvar enn tidligere. For eksempel har de tatt initiativ til å utvikle et karbonnøytralt drivstoff, som skal fange CO₂ fra atmosfæren og gjøre det om til brensel. I tillegg har de mange kampanjer for både likestilling og mangfold og virker å være opptatt av å påvirke i landene de er i, sier Gulbrandsen, og får støtte fra Chadwick:

– Det viktige med Formel 1 er at de tar eierskap til å skape fornybar energi. I stedet for å være en følger, er de en leder.

VG har oversendt kritikken til FIA, Det internasjonale bilsportforbundet som styrer Formel 1. E-posten ble sendt fredag 23. juli og er ikke besvart.