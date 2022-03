Chelseas hovedsponsor suspenderer avtalen - fjerner logo fra draktene

Mer trøbbel for Chelsea etter britiske myndigheters harde sanksjoner mot klubbens eier: Nå ønsker hovedsponsoren å suspendere avtalen med London-klubben.

THREE: Selskapet ønsker å suspendere deres avtale med Chelsea.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Mange innad i Chelsea skal være bekymret for klubbens fremtid etter at eier Roman Abramovitsj havnet på britiske myndigheters sanksjonsliste. Årsaken er den styrtrike oligarkens koblinger til Russlands president Vladimir Putin.

Sanksjonene mot Abramovitsj innebærer blant annet at Chelsea ikke kan selge flere billetter eller klubbeffekter. Klubben kan heller ikke signere nye spillere eller gi ut nye kontrakter. Chelsea er redd disse restriksjonene vil økonomisk ruinere klubben, skriver The Times.

Chelsea får fremdeles lov til å spille kamper og møter Norwich torsdag kveld. Ifølge avisen er Chelsea torsdag kveld i samtaler med myndighetene for å forhandle om nye endringer i lisensen.

Samtidig har Chelseas hovedsponsor Three, et telekommunikasjonsselskap, meddelt at de ønsker å suspendere deres avtale med klubben. Det innebærer å fjerne logoen fra drakten, samt annen reklame for selskapet utenfor klubbens stadion, Stamford Bridge.

– Vi skjønner at denne avgjørelsen påvirker mange Chelsea-supportere som støtter laget. Vi mener likevel at det er det riktige å gjøre, myndighetenes sanksjoner tatt i betraktning, heter det i en pressemelding.

Abramovitsj blir omtalt som en «pro-Kremlin oligark» av myndighetene. Milliardæren har selv nektet for å ha noen nær tilknytning til Putin og russiske myndigheter.

– Abramovitsj er knyttet til en person som er eller har vært involvert i å destabilisere Ukraina og å undergrave og true den territoriale integriteten, suverenitet og uavhengighet til Ukraina, nemlig Vladimir Putin, som Abramovitsj har hatt et nært forhold i flere tiår, skriver de britiske myndighetene.

Abramovitsj uttalte nylig at han vil selge Chelsea, etter at han først sa at han gir fra seg kontrollen over fotballklubben. De nye sanksjonene tillater det.

Fakta Hva er en oligark? Begrepet «oligark» stammer fra Antikken i Hellas og betyr «fåmannsvelde». Uttrykket ble popularisert på 90-tallet, og beskriver en sammensatt gruppe med russiske forretningsmenn som har en viss politisk og økonomisk innflytelse i Russland.

Mange av dagens oligarker ble nærmest håndplukket ut av Putins gamle vennekrets da han kom til makten.

Gamle kontakter ble innsatt som nøkkelpersoner i mange av Russlands statseide selskaper.

På grunn av deres tette bånd med Putin har også arvinger av disse oligarkene fått viktige posisjoner, og flere av disse står oppført på EUs sanksjonsliste. Les mer

I tillegg til Abramovitsj, rammes seks andre oligarker av de nye sanksjonene:

Igor Sechin, administrerende direktør i Rosneft

Andrey Kostin, styreleder i VTB Bank

Alexei Miller, administrerende direktør i Gazprom

Nikolai Tokarev, direktør for statseide Transneft

Dmitri Lebedev, styreleder for Bank Rossiya

Oleg Deripaska, Abramovitsj’ forretningspartner

Abramovitsj kjøpte Chelsea i 2003 og har vært en populær klubbeier blant store deler av fansen. Klubben har hatt sin mest suksessfulle periode etter at russeren pumpet penger inn i laget.