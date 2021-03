Zlatan ledet Sverige til seier i svak kamp

(Sverige-Georgia 1–0) Zlatan Ibrahimovic (39) gjorde comeback som seg hør og bør en selvutnevnt gud, med målgivende pasning til Sveriges eneste scoring og gult kort for pratsomhet - før han ble byttet ut rett før slutt i en svak kamp.

Zlatan Ibrahimovic (39) gjorde comeback for Sverige etter fire og et halvt års fravær. Eller 1737 dager, som svenske «Zlatan-overbeviste» medier påpekte og understreket foran broderfolkets første VM-kvalifiseringskamp mot Georgia på Friends Arena i Stockholm.

Fakta Møter Kosovo søndag Sveriges VM-kvalifiseringsgruppe består av Spania, Hellas, Georgia og Kosovo. Svenskenes neste kamp er mot Kosovo på bortebane kommende søndag. Spania er favoritt til å vinne gruppen og dermed kvalifisere seg direkte for VM-sluttspillet, som går i Qatar fra 21. november 2022. Sverige spiller mot Spania 2. september. Les mer

KUL MED GRABBARNA: Kaptein Zlatan Ibrahimovic feirer Sveriges 1–0 med lagkameratene i første omgang i VM-kvalifiseringsoppgjøret mot Georgia i Stockholm torsdag kveld. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Zlatans tilbakekomst - etter hans farvel med tapet for Belgia i Frankrike-EM 2016 - kom med skyhøye forventninger, om noen skulle være i tvil.

På toppen av det, ble han tidenes eldste - 39 år, fem måneder og 23 dager gammel - som har spilt for Sveriges fotballandslag da han satte seg i bevegelse etter nasjonalsangene og dommerens startsignal.

Den nå gamle eldstemannrekorden: Thomas Ravelli (38 år og 59 dager gammel).

Underdog Georgia lot ikke til å bry seg med det ene eller det andre. De kom rett og slett bedre i gang enn det Sverige gjorde. Giorgi Kvilitaia kunne ha sørget for ledelse til gjestene ved et par anledninger innledningsvis, mens Janne Anderssons mannskap virket påfallende avventende.

Alexander Isak sto for Sveriges til da beste sjanse etter snaut 30 minutter. Viktor Claesson hodestøtte ballen bakover og inn i Georgias 16-meterboks, Martin Ødegaards tidligere lagkamerat fra Real Sociedad kittet til med venstre fot - men Georgias keeper Giorgi Loria reddet og ryddet opp.

Zlatan Ibrahimovic, da?

Han hadde ikke syntes særlig før Viktor Claesson fra trengt posisjon og med en lang tå skjøv inn 1–0 under Loria i 35. minutt.

STERK PRESTASJON: Viktor Claesson ble svensk matchvinner i 35. spilleminutt på tilskuertomme Friends Arena. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Zlatan sto for den målgivende pasningen. Mikael Lustig la et innlegg fra høyre kant. Zlatan dempet ballen med brystet, «la» den ned på høyre fot og vippet den videre til Claesson - som vartet opp med en lignende lekkerbisken.

– Zlatan har kommet godt inn i gruppen, både på og utenfor banen. Han er lett å spille med, sier Viktor Claesson i et intervju med C More etter kampen.

Det var det, halvveis.

Det var ikke ufortjent at Sverige ledet, men 1–1 ville heller ikke ha påkalt klagestorm.

Fakta Tyskland slo Island 3–0 VM-kvalifiseringskampene torsdag: Gruppe B: Spania – Hellas 1-1, Sverige – Georgia 1-0. Gruppe C: Bulgaria – Sveits 1-3, Italia – Nord-Irland 2-0. Gruppe F: Israel – Danmark 0-2, Moldova – Færøyene 1-1, Skottland – Østerrike 2-2. Gruppe I: Andorra – Albania 0-1, England – San Marino 5–0, Ungarn – Polen 3-3. Gruppe J: Liechtenstein – Armenia 0-1, Romania – Nord-Makedonia 3-2, Tyskland – Island 3-0. (NTB) Les mer

Åtte minutter ut i andre omgang startet Zlatan Ibrahimovic en diskusjon med dommer Benoit Bastien. Den ble i lengste laget for franskmannen, som viste Zlatan det gule kortet. Det var smittsomt. Sveriges Kristoffer Olsson og Ludwig Augustinsson pådro seg gult kort i rask rekkefølge.

Deretter skjedde det ikke stort med positivt fortegn, sett med svenske øyne. I 82. minutt var derimot innbytter Levan Shengelia nær ved å klinke inn 1–1. Sveriges keeper Kristoffer Nordfeldt reddet imidlertid skuddet på mesterlig vis, kattemykt og kjapt ned til høyre.

Seks minutter før slutt ble Zlatan Ibrahimovic byttet ut til fordel for Robin Quaison. Zlatan satte seg på benken, fikk noe å drikke - som åpenbart ikke smakte ham - og rynket på nesen. Hvilket sto i stil med Sveriges svake forestilling.

– Vi er ikke hel fornøyd med det vi presterer. Men vi tar med oss seieren, sier matchvinner Claesson.

Ps! Sverige topper sin gruppetabell etter at Spania måtte avgi poeng i kampen mot Hellas på hjemmebane. Den endte 1–1.

Publisert Publisert: 25. mars 2021 22:37 Oppdatert: 25. mars 2021 23:15